Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevlerinin Fiyat Güncellemeleri Hakkında Değerlendirmeler - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevlerinin Fiyat Güncellemeleri Hakkında Değerlendirmeler

Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevlerinin Fiyat Güncellemeleri Hakkında Değerlendirmeler

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Mayıs ayı belediye meclisinde gündeme getirilen ve oy çokluğu ile kabul edilen Efeler Belediyesi'ne ait gündüz bakımevlerinin fiyat güncellemeleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Belediyelerin kar etme kaygısı olmaz, tek amacı hizmet etmektir" dedi.

03.05.2024 14:31  Güncelleme: 14:32
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Mayıs ayı belediye meclisinde gündeme getirilen ve oy çokluğu ile kabul edilen Efeler Belediyesi'ne ait gündüz bakımevlerinin fiyat güncellemeleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Belediyelerin kar etme kaygısı olmaz, tek amacı hizmet etmektir" dedi.

Efeler Belediyesi Mayıs ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda belediyeye ait gündüz bakımevleri ücretlerinde değişiklik yapıldı. Gündüz bakım evlerinde uygulanacak KDV hariç en düşük fiyat 7 bin TL, en yüksek fiyat ise 8 bin TL olurken fiyat değişikliği mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan bu değişiklik kamuoyunun dikkatini çekerken başkan Yetişkin, gündüz bakımevlerinde çeşitli kriterler doğrultusunda indirim uygulanacağı belirtti.

Efeler Belediyesi'ne ait çocuklara yönelik 5 adet gündüz bakımevi olduğunu belirterek sözlerine başlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Belediyelerin kar etme kaygısı olmaz. Belediyelerin tek amacı hizmet etmektir. Ancak biz 310 bin vatandaşımızın hizmetine sunacağımız işlerle anılmak istiyoruz. Gündüz bakımevlerinin ücret arttırımındaki sosyoekonomik duruma göre yapılacak olan indirimler de var. Şehit ve gazi çocuklarına yüzde 50, parçalanmış ailelerin çocuklarına yüzde 30, engelli ailelerin çocuklarına yüzde 30, değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen ve dezavantajlı ailelerin çocuklarına yüzde 30 ve belediye personelimize de yüzde 15 indirim yapılacak. Şu anda yeni kayıt döneminde 120 civarında çocuğumuzu alacağız. Eski kayıtlarımızdan devam etme talepleri olursa yine aynı şekilde değerlendirilecek. Belediyenin hizmetinin vatandaşımıza en uygun şekilde iletilmesi arzumuz. Bu indirimlerle belirtilen rakamların doğru olmadığı ortaya çıkacak" dedi.

"Aylık 2,5 milyon TL zarar ediyor"

Gündüz bakımevlerinin her ay 2,5 milyon TL zarar ettiğini kaydeden Yetişkin, "5 gündüz bakımevinin bugünkü rakamlarla aylık 3 milyon 884 bin 394 lira gideri var. Toplam gelirimiz ise 1 milyon 508 bin TL. Bu gündüz bakımevlerimiz her ay 2,5 milyon zarar ediyor. Bu da 310 bin kişiden toplanan vergiler ve harçlarla finanse edilmeye çalışılıyor. Bunun sürdürülebilirliği yok. 10 aylık bir süreçten bahsedildiğinde 25 milyon TL gibi bir rakam başka bir hizmette kullanılabilecekken, halkımızın daha çok yaralanabileceği bir hizmette kullanılabilecekken 560 çocuğumuzun kreş ihtiyacı için kullanılıyor. Ondan dolayı biz bu konuyu bir güncelleme olarak düşündük. Çünkü yıllardır bu zarar etmeye devam etmiş ve bizler de bunu engellemeye çalıştık. Zararımız elbette olabilir ancak bunu da minimuma indirmeye gayretimiz var. Şu anda 2 bin 500 TL olan gündüz bakımevimizin ücretine yemek de dahil. Bu 8 bin TL olarak belirlenen yeni rakamlara da yemek de dahil. Yani çok olduğu düşünülebilir ama ekonomik ortamda diğer özel kreşlerin çok daha yüksek rakamlarda değerlendirmeleri oluyor. Ondan dolayı biz bunu da düşünerek bir çalışma yaptık. Elbette ki vatandaşımız 2 bin 500 TL'den 8 bine çıktığını düşünerek bir tepki göstermiş olabilir. Çok normaldir. Biz bunları süreç içerisinde tüm kamuoyunu bilgilendirerek durumu anlatmak istiyoruz" diye konuştu.

"Bu artış bir anda olmadı"

Fiyat artışı yapılacağından mevcut kayıtlı ailelerin ve yeni kaydolacak ailelerin bilgisi olduğunu ve bir anda yapılan bir artış olmadığına dikkat çeken Yetişkin, "Bu sene yeni kayıtlarda ve şu anda devam edenlerin de kayıt dönemlerinde bilgilendirme formu vardı. Yani gündüz bakımevine kayıt yaptıran arkadaşlarımız bir artışın olacağını ve kriterlerin değişeceğini bilerek bu formları okuyup imza altına alarak bizlere o şekilde takdim ettiler. 120 civarında yeni kaydımız olacak. Bu kayıtları da hepinizin huzurunda noter kurası ile belirleyeceğiz. Tabi ki pozitif ayrımcılıklarımız olacak ama onu da kura yöntemi ile yapacağız. Gelir düzeyi üst düzey olanların çocuklarını kabul etmeyeceğiz bundan sonraki dönemde. Gelir durumlarını belgelemelerini isteyeceğiz. Bizim kendi çabalarımızla yapacağımız değerlendirme komisyonunda da bu hususlar değerlendirilecek" ifadelerini kulandı.

"MHP grubunun şerhi fiyata değil"

Efeler Belediyesi Mayıs ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda gündem maddesi ile ilgili MHP grubundan bazı meclis üyelerinin şerh koyduğunu ancak şerhin belirtilen fiyatlar ile ilgili olmadığına açıklık getiren Yetişkin, "Dün MHP gurubu da bu karara bir şerh koydu. Ancak kararın şerhinde fiyatlandırma hususunda herhangi bir şerh yok, herhangi bir itiraz yok. Sadece belirlenecek olan öğrencilerimizin kriterlerinde bir düzeltme olması şerhi var. Biz zaten onu da hazırlamıştık ve bunları da az önce açıkladım. Bizim gündüz bakımevlerimizde her sınıfımızda 2 öğretmenimiz var. Yemek hizmetimiz var. Birçok gündüz bakımevinde tek öğretmenle hizmet veriliyor" diye konuşarak bundan sonraki dönemde kalitelerini arttırarak hizmetime devam etmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevlerinin Fiyat Güncellemeleri Hakkında Değerlendirmeler - Son Dakika

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