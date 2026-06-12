Başkan Yılmaz'dan LGS'de sessizlik çağrısı - Son Dakika
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Başkan Yılmaz'dan LGS'de sessizlik çağrısı

Başkan Yılmaz\'dan LGS\'de sessizlik çağrısı
12.06.2026 15:11  Güncelleme: 15:13
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav saatlerinde sessizliğe ve hassasiyete dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav saatlerinde sessizliğe ve hassasiyete dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin aylar süren yoğun bir hazırlık döneminin ardından emeklerinin karşılığını alabilmeleri için sınav saatlerinde sessizliğe ve hassasiyete dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada gençlerin geleceğini şekillendirecek bu önemli sınavın sadece öğrenciler ve aileleri için değil, toplumun tamamı için büyük anlam taşıdığını belirtti. Öğrencilerin sınav esnasında dikkatlerini koruyabilmeleri ve motivasyonlarını yüksek tutabilmeleri adına çevresel sessizliğin büyük önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, özellikle okul çevrelerinde gürültü oluşturabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yılmaz, "Çocuklarımız uzun bir süredir bu sınava hazırlanıyor. Her biri büyük bir emek ve özveriyle hayallerine ulaşmak için mücadele ediyor. Bizlere düşen görev ise onların bu önemli gününde yanında olmak ve uygun bir sınav ortamı sağlamak. Özellikle sınav saatlerinde yüksek ses, korna ve gürültü oluşturabilecek her türlü davranıştan kaçınarak çocuklarımıza destek olalım" dedi.

Başkan Yılmaz, tüm öğrencilere zihin açıklığı ve başarı dileyerek, "İnanıyorum ki çocuklarımız emeklerinin karşılığını alacak. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz'dan LGS'de sessizlik çağrısı - Son Dakika

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