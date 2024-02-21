Başkan Yılmaz, işçileri kahve içmeye davet etti - Son Dakika
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Yerel

Başkan Yılmaz, işçileri kahve içmeye davet etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şubeleşme konusunda büyük adımlar atan Belediye iştiraki olan firmaya lezzetli pasta ve aperatif ürünlerini üreten işçileri ayakta alkışlayıp onur konuğu olarak kahve içmeye davet etti.

21.02.2024 19:23  Güncelleme: 19:28
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Başkan Yılmaz, ziyaret ettiği işçileri kahve içmeye davet etti

Yücel Yılmaz lezzet ustalarını ayakta alkışladı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şubeleşme konusunda büyük adımlar atan Belediye iştiraki olan firmaya lezzetli pasta ve aperatif ürünlerini üreten işçileri ayakta alkışlayıp onur konuğu olarak kahve içmeye davet etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Altıeylül Belediyesi Başkan Adayı Mesut Eray ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçileri ziyaret etti. Bir Metal Fabrikası'nda işçilerle öğle yemeği yiyen Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet, Entegre, Otomotiv ve Gıda işçilerini ziyaret etti. Belediye şirketine lezzetli pastalarını ve aperatif yiyeceklerini üreten işçileri teşekkür edip ayakta alkışlayan Başkan Yılmaz, tüm işçileri kahve içmeleri için onur konuğu olarak davet etti. Başkan Yılmaz, ayrıca Balıkesir'e hem istihdam hem de lezzet kattıkları için Gıda şirketine teşekkür etti.

Başkan Yılmaz, işçileri kahve içmeye davet etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz, işçileri kahve içmeye davet etti - Son Dakika

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