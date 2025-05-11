Başkan Yılmaz, şehit annesinin anneler gününü kutladı

DÜZCE(İHA) – Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, 1999 Marmara Depreminde Şehit olan Bahriyeli Er Bülent Ünlü'nün annesini ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

Her yıl Mayıs ayının ikinci hafta sonu kutlanan Anneler Günü Düzce'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız bu anlamlı günde Kocaeli Gölcük Denizaltı Filo Komutanlığı emrinde görevliyken, 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi'nde şehit olan Bahriyeli Er Bülent Ünlü'nün annesini ziyaret etti. Yılmaz Yıldız, İmran Ünlü'nün anneler gününü kutlayarak hasbihal etti.

Yıldız, "Anneler Günü vesilesiyle, vatanımız uğruna canını feda eden aziz şehidimizin kıymetli annesi İmran teyzemizi ziyaret ettik. Onların duaları, fedakarlıkları ve sabırları bizler için en büyük emanet. Başta şehit anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü sevgi ve saygıyla kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki dualarınızla yanımızdasınız" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE