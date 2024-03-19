Başkan Yılmaz, üniversitelileri sahura davet etti

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kendi paylaşımını repost ederek sahura davet eden üniversitelileri kırmadı. Gençler, kendilerine elleriyle kahvaltılık ekmek ve sahur sofrası hazırlayan Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek yine beklediklerini dile getirdi.

Balıkesir Üniversitesi'nde öğrenim gören Furkan Topal isimli üniversiteli genç, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın önceki yıllarda sosyal medyadan yaptığı "İki oğlumla mutfağa girdik, bugünün kahvaltısı da bizden Bu arada fırında kahvaltılık ekmeği de iyi yaparım." paylaşımını repost edip "Başkanım kahvaltılık ekmek konusunda iddialı olduğunuzu duyduk. Sahurda malzemeler bizden, kahvaltılık ekmekler ve sohbet sizden olsun mu?" diyerek sahura davet etti. Üniversiteli genci kırmayan Başkan Yücel Yılmaz, beraberinde Balıkesir AK Parti Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ile gençlerin, öğrenci evine konuk oldu. Gençler için kahvaltılık ekmek ve sahur sofrası hazırlayan Başkan Yılmaz'ın ziyaretinden oldukça memnun kalan geçler de her şey için teşekkür ederek yine beklediklerini dile getirdiler. - BALIKESİR