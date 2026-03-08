Başkan Zencirci 8 Mart mesajını eşiyle birlikte verdi

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Eşi Saliha Zencirci ile birlikte çektirdiği bir fotoğraf karesiyle 8 Mart mesajını paylaşan Başkan Zencirci "Özgür, eşit ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir toplum hepimizin ortak hedefidir" diyerek toplumsal eşitliğe ve özgürlüğe dikkat çekti.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesajında, "Kadınların özgür, eşit ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir toplum hepimizin ortak hedefidir. Kadına yönelik şiddetin, ayrımcılığın ve eşitsizliğin ortadan kalktığı bir gelecek için mücadele etmek yalnızca kadınların değil, hepimizin sorumluluğudur. Germencik Belediyesi olarak ilk günden beri kadınların yaşamın her alanında daha güçlü, daha görünür ve daha eşit olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadınların hak ettikleri saygıyı, eşitliği ve adaleti gördüğü bir toplum için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadınların gücü, emeği ve varlığıyla hayat daha güzel. Güçlü, eşit ve özgür kız çocukları ve kadınlar için her zaman burada olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN