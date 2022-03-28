Başkan Zolan, yamaç paraşütü yaparak kayak merkezini gökyüzünden izledi - Son Dakika
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Başkan Zolan, yamaç paraşütü yaparak kayak merkezini gökyüzünden izledi

28.03.2022 12:57

Başkan Zolan yamaç paraşütü yaparak kayak merkezini gökyüzünden izledi Denizli Kayak Merkezi'nde kar keyfi doyasıya yaşanıyor Hafta sonu eşi Berrin Zolan ile birlikte vatandaşların kar keyfine ortak olan Başkan Osman Zolan, yamaç paraşütü yaparak Denizli Kayak Merkezi'nin güzelliğine...

Başkan Zolan yamaç paraşütü yaparak kayak merkezini gökyüzünden izledi

Denizli Kayak Merkezi'nde kar keyfi doyasıya yaşanıyor

DENİZLİ - Hafta sonu eşi Berrin Zolan ile birlikte vatandaşların kar keyfine ortak olan Başkan Osman Zolan, yamaç paraşütü yaparak Denizli Kayak Merkezi'nin güzelliğine gökyüzünden tanıklık etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Denizli Kayak Merkezi, başta Denizli ve Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin 4 bir tarafından gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kış sporları için en çok tercih edilen yerlerden biri olan Denizli Kayak Merkezi, Alplere özgü kar kalitesi ile amatör ve profesyonel kayakçıların yanında 7'den 70'e karla buluşmak isteyen vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan da kayak merkezini ziyaret etti. Vatandaşların kar keyfine ortak olan Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan, burada sevgi gösterileri ile karşılandı. Denizli Kayak Merkezi'nden çok memnun olduklarını belirten vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Zolan çifti daha sonra telesiyej ile M3 zirvesine çıktı. Başkan Zolan burada eğitmen eşliğinde yamaç paraşütü yaparak Denizli Kayak Merkezi'nin güzelliğine gökyüzünden tanıklık etti.

Sadece Denizli'nin değil, Ege'nin kayak merkezi

Başkan Osman Zolan, Denizli Kayak Merkezi'ne olan yoğun ilgiden son derece memnun olduklarını belirtti. Tesisin sadece Denizli'nin değil, Ege'nin kayak merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Denizli Kayak Merkezi Mart ayı sonunda hala kar kalınlığı ve kar kalitesi açısından kayak yapılabilir durumda ve pistlerimizin kullanımında herhangi bir sıkıntı yok. Birkaç gün önce yayınlanan Türkiye'deki kayak merkezlerinin kar kalınlığı sıralamasında Denizli Kayak Merkezimiz sekizinci sırada. Şu anda Denizli'de sıcaklıklar 20 derecenin üzerine çıkmaya başladı ama burada hala kayak yapılabiliyor. Buraya gelen misafirlerimiz hem güneşleniyor, hem de karla birlikte kayak keyfini bir arada yaşama imkanı buluyor. Tüm hemşehrilerimi, kayak severleri davet ediyorum. Sezonumuz daha devam ediyor" dedi.

"Yağışlardan dolayı yüzümüz gülüyor"

Yoğun yağışlı geçen bir mevsimin güzelliklerini yaşadıklarını belirten Başkan Osman Zolan, "Bu sene yağışlardan dolayı yüzümüz gülüyor. Denizli Kayak Merkezimiz de bu yağışlardan nasibini aldı. Birçok ilden gelen misafirlerimiz eşleri, çocukları ve dostlarıyla burada çok güzel vakit geçiriyor. Denizli Kayak Merkezi Denizli'mize yakıştı. Denizli Kayak Merkezi, aslında Ege'nin kayak merkezidir. Denizli Kayak Merkezi'ni iyi ki inşa etmişiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Alp Disiplini Kayak Yarışları düzenlendi

Öte yandan Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Denizli Kayak Merkezi'nde düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi Alp Disiplini Kayak Yarışları'nı izleyerek müsabakalarda yarışan sporculara başarılar diledi. Başkan Zolan bir süre yarışları yakından takip etti. Denizli'de faaliyet gösteren Denizli Büyükşehir Belediyespor, Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Şampiyon Kayak Akademi Spor Kulübü ve Nikados Spor Kulübü'nde lisanslı 43 sporcunun katıldığı müsabakalarda Başkan Osman Zolan kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarını takdim ederken, organizasyonda yarışan 4 kulübe de günün anısına "Anı Kupası" verdi.

Başkan Zolan, yamaç paraşütü yaparak kayak merkezini gökyüzünden izledi
Başkan Zolan, yamaç paraşütü yaparak kayak merkezini gökyüzünden izledi
Başkan Zolan, yamaç paraşütü yaparak kayak merkezini gökyüzünden izledi

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Kayak Merkezi, Denizli, Kayak, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Zolan, yamaç paraşütü yaparak kayak merkezini gökyüzünden izledi - Son Dakika


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