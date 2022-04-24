Başkentte 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

- Başkentte 23 Nisan coşkusu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birbirinden renkli kutlamalara ev sahipliği yaptı. Cadde ve bulvarları Türk bayrakları ve billboardlarla donatan ABB, Gençlik Parkı'nda Başkentli çocuklara özel şenlik düzenledi. Ulus Atatürk Anıtı önünde 'flash mob' gösterisinden Halk Ekmek Fabrikası'nda 'cupcake' yapımına, AŞTİ'de FOMGET Halk Oyunlarından AYM'lerde çocuklar tarafından hazırlanan gösterilere kadar çeşitli kutlama programları gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de farklı noktalarda düzenlediği birbirinden renkli programlarla Başkentli çocukları bir araya getirdi.

Minik eller 500 fidanı toprakla buluşturdu

ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ev sahipliğinde Şule Çet Parkı yanındaki 7 bin metrekarelik alanda düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katılan 70 çocuk, 500 fidanı toprakla buluşturdu.

ABB'nin öncülüğünde güzel bir ağaç dikme etkinliğinin düzenlendiğini belirten Ahlatlıbel Mahalle Muhtarı Ebru Ersoy, çocukların bu bayramda doyasıya eğlendiklerini söyledi.

Gençlik parkı çocuk sesleriyle cıvıl cıvıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Kuşcağız, Altındağ ve Elvankent Aile Yaşam Merkezlerinde çocuklar tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler renkli görüntülere sahne olurken, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da Gençlik Parkı'nda tüm Başkentli çocuklar için ücretsiz bir şölen düzenledi.

Gençlik Parkı'nda kurulan şölen alanına aileleriyle gelen Başkentli çocuklar; yüz boyama, masal kahramanları, maskot ve palyaçolar, festival bandosu, kapeora, kukla, illüzyon, balon katlama ve bubble show gibi pek yok ücretsiz gösteriye yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan'ın katıldığı etkinlikte diş sağlığına farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara ve ailelerine broşür ve diş temizleme kiti hediye edildi. Uzun bir aradan sonra çocukları bir arada görmekten mutluluk duyduklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt ise şunları söyledi:

"Bu sene çocuklarımızın 23 Nisan coşkusuna ortak oluyoruz. Bugün ve yarın gün boyunca Gençlik Parkı ve Altınpark'ta konserlerimiz olacak. Kültür Daire Başkanlığı bünyesindeki sanat toplulukları, tiyatro gösterileri, Ankara Kent Orkestrası ve Mehter grubu şehrin muhtelif yerlerinde çocuklarla buluşmaya devam edecek."

Ulus'ta 'Flash Mob' gösterisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da Ankara Kulübü Derneği iş birliğiyle Ulus Atatürk Heykeli önünde 'flash mob' ve seymen gösterisi düzenledi.

Ankara kent konseyi ve KOREV iş birliği ile çocuk şenliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Kent Konseyi ile Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV), Gençlik Parkı Etkinlik Alanı'nda çocuk şenliğine ev sahipliği yaptı.

Animasyon, kukla ve illüzyon gösterileriyle birlikte yüz boyama, tiyatro ve müzik dinletilerinin yer aldığı etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı.

Halk Ekmek'te hamarat minik eller çalıştı

Ankara Halk Ekmek Fabrikası da çocukların el becerilerini geliştirmek amacıyla özel bir etkinlik düzenledi.

Halk Ekmek Genel Müdürü Tamer Eski'nin de katıldığı etkinlikte kolları sıvayan minikler hamur açıp, 'cupcake' yapımını öğrendiler. Yüz boyama ve resim etkinliğinin ardından 23 Nisan pastasını da elleriyle süsleyen minikler keyifli bir gün geçirdi.

Geceye damgasını Murat Boz vurdu

ABB, Başkentlileri Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda sanatçı Murat Boz'un konseriyle de buluşturdu.