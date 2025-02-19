BASKİ, Atatürk Mahallesi'nde Altyapı Sorunlarını Çözmeye Devam Ediyor

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BASKİ, Atatürk Mahallesi'nde eski hatları yeniledi

Yıllarca ihmal edilen altyapı sorunları çözüme kavuşuyor

Başkan Akın, kronikleşen sorunları bir bir çözüyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yıllarca ihmal edilen altyapıda köklü değişimi sürdürüyor. Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 70 metre kanalizasyon hattını yenileyen ekipler, 130 metre de yağmur suyu hattı oluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Başkanı Ahmet Akın'ın girişimleriyle başlatılan altyapıdaki büyük dönüşüm devam ediyor. Şehrin dört bir yanında yıllarca ihmal edilen altyapı sorunlarını çözmek için 20 ilçede büyük bir seferberlik başlatan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Karesi ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Çakmak Sokak'ta kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirdi. Devlet Hastanesi ve bölgede bulunan sokakların atık sularını uzaklaştırmak için harekete geçen BASKİ ekipleri, yağmur suyu hattı oluşturarak yağışlı günlerde su baskınlarının önüne geçmek için çalışma başlattı. Bölgedeki çalışmaların uzman ekip ve tecrübeli bir kadroyla bir hafta gibi kısa bir sürede bitirilmesi hedeflenirken Başkan Ahmet Akın'ın öncülüğünde şehrin altyapısındaki iyileştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Sorunlar kökten çözülüyor

BASKİ ekipleri tarafından Atatürk Mahallesi Çakmak Sokak ve Devlet Hastanesi bölgesinde daha işletilebilir bir şebeke hattı yapılması için 30 mm çapında ve 70 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı yenilendi. Ayrıca çalışma kapsamında 600 mm çapında 130 metre yağmursuyu hattı yapıldı. Bu çalışmayla ilerde tekrar imalat yapılmasının ve hem vatandaşların hem de araçların olumsuzluk yaşamamaları adına oluşabilecek su baskını sorunlarının da önüne geçildi. BASKİ ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında yağmursuyu imalatlarının yapılarak düzenlenmesiyle Bandırma Caddesi ve Atatürk Okulu bölgesine gelebilecek yağmur sularının tahliyesi de kolaylaştırıldı.

"Bİr haftada çalışmaları tamamlayacağız"

Yıllardır ihmal edilen altyapı problemlerini ivedilikle gidermek için il genelinde kapsamlı bir çalışma başlattıklarını dile getiren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erdal Ünal'la birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Yıllarca ihmal edilen altyapı sorunlarını çözmek için 20 ilçede kapsamlı bir çalışma başlattıklarını söyleyen Erdoğan Öztürk,"İş yerleri ve bölgedeki Devlet Hastanemizin ilerde sorun yaşamaması adına eski hatların revize edilmesi, özellikle yağmur suyu ve kanalizasyon anlamında kapasiteyi taşıyacak nitelikte hatların oluşturulması adına bir çalışma başlattık. Bunu da bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız" şeklinde konuştu.