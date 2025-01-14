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Batı Karadeniz Üniversiteleri İstişare Toplantısı

Batı Karadeniz Üniversiteleri İstişare Toplantısı

Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık, Batı Karadeniz Üniversiteleri toplantısına katıldı.

14.01.2025 10:49
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği İstişare Toplantısı'na katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) üniversitelerarası ortak bilimsel çalışmalar yapmak, lisansüstü programlar açmak, ön lisans, lisans öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının karşılıklı değişimini desteklemek ile daha kaliteli bir eğitimi hedeflemek amacıyla kurulan Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliğinin dönem toplantısına ev sahipliği yaptı. Rektörlük Senato Salonu'nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bilecik Şey Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede akademiye büyük görevler düştüğünü, sosyal sorunların saha araştırmaları ve istatistik araştırmaları açısından irdelenmesiyle olası çözüm yolları ve mücadele yöntemleri geliştirilmesi hususunda büyük adımlar atılabileceğini belirtti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği İstişare Toplantısı'na ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek dönem toplantısının Batı Karadeniz bölgesinin eğitimde gelişimi ve kalkınması ile Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği üyesi üniversiteler için de hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Şiddetin önlenmesi hususunda Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği üyesi üniversiteler arasında karşılıklı iş birliği protokolü imzalandı. Toplantıda ayrıca birlik üyesi üniversitelerin kütüphaneleri arasında iş birliği yapılmasına dair protokole de imza atıldı. Yine üye üniversiteler arasında yapay zeka konusunda gerçekleştirilecek çalışmalarda iş birliği gerçekleştirilmesi hususunda mutabakata varıldı. Toplantı çerçevesinde mevcut dönem başkanlığı görevini tamamlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un ardından, oy birliği ile Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal seçildi.

Toplantıyı değerlendiren Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, toplantının Batı Karadeniz bölgesindeki üniversiteler arasında iş birliğini geliştirmek adına çok önemli bir platform sunduğunu belirtti.

Rektör Kırışık, toplantıya ev sahipliği yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine teşekkürlerini sunarak, birlik üyesi üniversiteler arasındaki bu tür ortak çalışmaların Batı Karadeniz bölgesindeki eğitim kalitesinin artırılmasına ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik etkin projelerin hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Son olarak, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı dönem başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik eden Prof. Dr. Kırışık, birlik üyeleri arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği İstişare Toplantısı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batı Karadeniz Üniversiteleri İstişare Toplantısı - Son Dakika

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