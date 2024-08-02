Batman-Beşiri-Siirt Karayolu Üzerindeki Düğün Salonları Mühürlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Batman-Beşiri-Siirt Karayolu Üzerindeki Düğün Salonları Mühürlenecek

Batman Valiliği, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Batman-Beşiri-Siirt karayolu üzerindeki trafik kazalarını önlemek için harekete geçti. Vali Ekrem Canalp, yaptığı açıklamada, karayolu üzerinde bulunan 6 düğün salonunun mühürleneceğini belirtti.

02.08.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da 29 Temmuz'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, önceki gün de 8 kişinin daha trafik kazasında yaralandığı Batman-Beşiri- Siirt karayolu ile ilgili Batman Valiliği, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdare Genel Sekreterliği harekete geçti. Karayolunda orta refuj çalışmalarını inceleyen Vali Ekrem Canalp, karayolu üzerindeki 6 düğün salonunun mühürleneceğini belirtti.

Batman Siirt çevre yolunda geçtiğimiz hafta sonu 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan yolda orta refüj çalışmalarına start verildi. Karayolları 9. Bölge müdürlüğü yetkilileri ile orta refüj çalışmalarını yerinde inceleyen Batman Valisi Ekrem Canalp yaptığı açıklamada tespit etmiş oldukları 6 adet düğün salonunda mühürleneceğini bilgisini de paylaştı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Batman Valisi Ekrem Canalp basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda bulunan Batman Valisi Ekrem Canalp "Beşiri yolu halkımız tarafından uzun yılardan beri hep gündemde tutulmaktadır. Yolla ilgili ihtiyaçlar sıkıntılar hep talep edilmektedir. Bu yolumuzla ilgili de maalesef yaşanan trafik kazalarıyla ilgili bunların azaltılması ile ilgili, yol güvenliği ile ilgili alacağımız tedbirler var. Bu yol aynen Hasankeyf yolla ilgili duble yol olarak dört dörtlük bitirildiği zaman hem ayrılmış yol olacak hem kenarında servis yollarıyla beraber faaliyet gösteren bir yol olacak. Dikey trafik hareketi tamamen kesilecek, dört dörtlük aydınlatması olan bir yol olacak, hatta bisiklet yolarının dahil olduğu bir yol haline getirilmiş olacak. Ancak yolun bitmesini bakliyemeyiz bu yolun bu şekle gelinceye kadar alınması gereken tedbirleri masaya yatırdık. Bölge müdürlüğümüz ile beraber, Emniyet ve Jandarmayla ile beraber yapılacak olan işlerin listesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan 1 tanesi, şuanda gördüğünüz gibi yolu ayrımlı yol haline getirmektir. Bu yolla ilgili temel sıkıntılardan en esaslı olanı yoldaki dikey trafiktir. Karayollarımız burayı yaptığı zaman yolun sağında solunda şu anda var olan tesisler yoktu. Her zaman söylüyoruz Batman'ın ihtiyaç duyduğu şey organize sanayidir. Organize sanayi olmadığı zaman gecekondu sanayileşme olduğu zaman, neyin olduğunu bu yol net bir şekilde gösteriyor. Yani organize yolu üzerindeki kenarındaki sanayileşme gece kodu sanayileşmedir. Gece kondu sanayileşme olduğu zaman da trafik güvenliğinin ne şekilde sağlamanın zor olduğunu ve kazalara nasıl sebebiyet verdiğini buradan bir kez daha görüyoruz. Bu refüj çalışması bittiği zaman dikey trafik sona erecektir. Dolayısıyla da hem yaya trafiği güvenliği açısından hem de araç güvenliği açısından daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bu yol üzerinde yine geçici olarak trafik güvenliğini sağlamak ve dikey trafik hareketine destek olmak için 2 adet ışıklı kavşak inşa edilecektir" dedi.

"6 düğün salonu mühürlendi"

Batman Siirt çevre yolu üzerinde bulunan 6 düğün salonu mühürlendiğini söyleyen Vali Canalp "Güzergah boyunca tespit etmiş olduğumuz 6 adet düğün salonu var. Bu düğün salonları ile ilgili il Özel idaremiz şuanda gerekli idari işlemleri yapıyor ve mühürleme işlemleri başlamış durumdadır. Buradaki düğün salonları da mühürlenecektir ve buradaki faaliyetlerde izin verilmeyecektir" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Batman Valiliği, Ekrem Canalp, trafik, Beşiri, Batman, Siirt, Valilik, Trafik, Kaza, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman-Beşiri-Siirt Karayolu Üzerindeki Düğün Salonları Mühürlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
12:41 Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:44:59. #1.11#
SON DAKİKA: Batman-Beşiri-Siirt Karayolu Üzerindeki Düğün Salonları Mühürlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement