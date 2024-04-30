Batman'da park çalışanı bulduğu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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Yerel

Batman'da park çalışanı bulduğu çantayı sahibine teslim etti

Batman\'da park çalışanı bulduğu çantayı sahibine teslim etti

Batman'ın Kozluk ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda çalışan Kozluk Belediyesi çalışanı Emrah İstek, parkta bakım yaptığı sırada bulduğu içi para dolu çantayı sahibine teslim etti. İstek, çantayı Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti ve çantasını almak için gelen vatandaş tarafından teşekkür edildi.

30.04.2024 10:48  Güncelleme: 10:51
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Batman'ın Kozluk ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda çalışan Kozluk Belediyesi çalışanı Emrah İstek, parkta bakım yaptığı sırada bulduğu içi para dolu çantayı sahibine teslim etti.

İlçede bulunan vatandaşların yoğun olarak kullandığı parkta çalışan belediye personeli İstek, sabah saatlerinde işe gittiğinde bankta bir çanta olduğunu fark ettiğini söyledi. İstek, "Çantaya baktığımda içinde yüklü miktarda para ve kartların olduğunu gördüm. İki gün boyunca sahibini arayıp ulaşamadım. Daha sonra çantayı Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim ettim. Emniyet personelleri çantanın sahibine ulaştı" dedi.

Çantasını almak için emniyet müdürlüğüne gelen Savaş Güneş isimli vatandaş, örnek davranış gösteren park çalışanına teşekkür ederek, çantasını teslim aldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Kozluk, Batman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman'da park çalışanı bulduğu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika

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