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Batman'da hafif ticari araç ile tırın altına girdi: 1 ölü

BATMAN - Batman'da arkadan çarptığı tırın altına giren hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Bıçakçı köyü mevkisinde Ümit Ay idaresindeki 06 FP 1273 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan 01 FF 584 plakalı tıra arkadan çarptı. Ay, hurdaya dönen araçta hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ay'ın cenazesi sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.