Batman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: İki Tutuklama

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Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

BATMAN - Batman'da polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada 269 adet silah ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapışan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine bir tırın takibe alındığı belirtildi. Tır şoförünün başka bir araçta alıcı olan 2 zanlı ile buluşması üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Tırda yapılan aramada, birleştirildiğinde atıma hazır 269 tabanca, 33 tabanca gövdesi ve 9 bin 557 tabanca parçası ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.