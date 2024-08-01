Batman'da Starbucks Şubesine Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Batman'da Starbucks Şubesine Saldırı

Geniş Video İzle

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Batman'da İsrail'i protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Starbucks şubesine saldırdı. Kalabalık grup sandalye, taş ve sopalarla saldırırken, mağazanın camları kırıldı. Polis müdahale etti ve Starbucks mağazasında maddi hasar meydana geldi.

01.08.2024 07:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Starbucks şubesine saldırı

BATMAN - Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Batman'da İsrail'i protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Starbucks şubesine saldırdı. Kalabalık grup sandalye, taş ve sopalarla saldırırken, mağazanın camları kırıldı.

Batman'da, Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı protesto etmek isteyen kalabalık grup Starbucks şubesine saldırdı. Öfkeli kalabalık sandalye, taş ve sopalarla saldırdığı Starbucks'ın camlarını indirdi. O esnada Starbucks'ta kahve içen müşteriler korkuyla kaçıştı. Öfkeli kalabalığa polis müdahale etti. Starbucks mağazasında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

İsmail Haniye, Starbucks, İsrail, Tahran, Batman, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman'da Starbucks Şubesine Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
08:02 Haniye suikastı sonrası Hamas’ın başına kim geçecek Kritik görev için 3 aday var Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var
00:26 AYM’den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
23:26 İddia doğruysa durum vahim Hamaney, İsrail’in doğrudan vurulması emrini verdi İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi
22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
08:17 Ünlü Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Bebek Bekliyor Ünlü Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Bebek Bekliyor
23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki ’’150 metre’’ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki ''150 metre'' detayı çarpıcı
23:17 ABD’den Venezuela’daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor ABD'den Venezuela'daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ’’Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor’’ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ''Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor'' diyerek nedenini açıkladı
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 09:20:53. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da Starbucks Şubesine Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement