Batman ve Edirne'den Muhtarlar Buluştu

(EDİRNE) - Batman'da yaşayan 40 muhtara, Edirne'nin lezzeti muhtar pidesi ikram edildi. Batman Valiliği, Edirne Valiliği ve Batman Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Doğu-Batı Buluşması" programında, kültürel ve sosyal kaynaşmayı sağlamak amacıyla Batmanlı 40 muhtar Edirne'de, Edirneli 40 muhtar ise Batman'da misafir ediliyor.

Küçükev Işıklar Restoranı'nda muhtar pidesinin tadına bakan 40 Batmanlı muhtar, pidenin lezzetine hayran kaldı. Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu önceki dönem Başkanı Sedat Tosun, 40 Batmanlı muhtarlar heyetine rehberlik etti.

Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu önceki dönem Başkanı ve Fahri Başkan Sedat Tosun, "Bizden 40 muhtar, onlardan 40 muhtar birbirlerine transfer oldular. Bizim muhtarlarımız orada. Onlar da bizim muhtarlarımız. Buradaki esnafımızla beraber onları ağırlamaya çalışıyoruz, ayaklarınıza sağlık. Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz" diye konuştu.

"Bize düşen kucaklaşmaktır"

Batman Çamlıtepe Mahallesi Muhtarı Vedat Çelik, Edirne ziyaretini sağlayan Batman Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Halklarımızın kültürel farklılıkları olabilir ama sonuçta ortak paydada biz bu vatanın evlatlarıyız. Dedelerimiz bu vatanı, kanlarıyla, canlarıyla baş ederek bize emanet ettiler. Bize düşen kucaklaşmaktır. Bu vatana sahip olmaktır. 2 gündür Edirne'yi geziyoruz. Edirne'mizin tarihi, kültürel yerlerini sağolsunlar gezdiriyorlar. İlgi ve alakalarından dolayı burdaki muhtar arkadaşlarımıza, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz, bu organizasyonların devam etmesini istiyoruz."