Batrovçi'de tır kuyruğu 14-15 km'ye ulaştı, Türk sürücülerin suyu ve ekmeği bitti - Son Dakika
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Batrovçi'de tır kuyruğu 14-15 km'ye ulaştı, Türk sürücülerin suyu ve ekmeği bitti

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Batrovçi\'de tır kuyruğu 14-15 km\'ye ulaştı, Türk sürücülerin suyu ve ekmeği bitti
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Batrovçi\'de tır kuyruğu 14-15 km\'ye ulaştı, Türk sürücülerin suyu ve ekmeği bitti
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Sırbistan'ın AB'ye açılan Batrovçi Sınır Kapısı'nda yaklaşık 14-15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu; bazı Türk sürücüler 5, bazıları 4 gündür bekliyor. Sürücüler yiyecek ve su stoklarının tükendiğini belirtirken, vize sorunu nedeniyle geri dönen meslektaşları olduğunu öne sürdü.

Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne açılan kapılarından Batrovçi Sınır Kapısı'nda bekleyen Türk tır sürücüleri, günlerdir süren kuyruk nedeniyle zor durumda olduklarını belirtti.

Sınır kapısında yaklaşık 14-15 kilometrelik tır kuyruğu oluşurken, bazı sürücüler 5 gündür, bazıları ise yaklaşık 4 gündür sıranın kendilerine gelmesini beklediklerini ifade etti. Kuyrukta bekleyen sürücülerden Orhan Turan, yiyecek ve su stoklarının tükendiğini belirterek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Sürücü Ali Yöndemli, "Bugün beşinci gün. Ekmeğimiz bitti, suyumuz bitti. Çok kötü durumdayız" sözleriyle yaşadıkları zorluğu anlattı.

Vize sorunu nedeniyle geri dönenler de var

Sürücüler, uzun bekleyişin yanı sıra 90 gün ve 180 günlük vize uygulamasıyla ilgili sorunlar nedeniyle geri dönmek zorunda kalan meslektaşlarının da bulunduğunu öne sürdü. Bazı şoförlerin 5-6 gün kuyrukta bekledikten sonra geri çevrildiği belirtildi.

Batrovçi Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluk ve vize sorunları, uluslararası taşımacılık yapan Türk tır şoförlerinin yaşadığı sıkıntıları bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: İHA
SırbistanGüncelDünyaYerelSon Dakika

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