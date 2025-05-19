Bayburt\'ta Atatürk\'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106'ncı yıl dönümünde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Saray Bahçesi Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk töreninin ardından kutlamalar Sentetik Semt Sahası'nda devam etti.

Semt Sahası'na gelen vatandaşlara, sporcu ve öğrencilere belediye personeli tarafından Türk Bayrağı dağıtıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, halk oyunları oynandı. Daha sonrasında Taekwondo, bilek güreşi, güreş, cimnastik, geleneksel okçuluk gösterileri sporcular ve öğrenciler tarafından sergilendi. Hünerlerini sergileyen öğrencilerin gösterileri ise, izleyenler tarafından büyük alkış topladı.

Gösterilerin ardından ödül törenine geçildi. Çeşitli yarışma ve şampiyonalarda dereceye giren sporcu ve öğrencilere ödülleri Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan, Belediye Başkanımız Sayın Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya tarafından verildi.

Ödül töreni sonrasında program il protokolünün hep birlikte alanda kurulan spor istasyonlarını gezmesiyle sona erdi. - BAYBURT