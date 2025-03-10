Bayburt'ta Çocuklar Karda Eğlendi

Poşetle kaymak yetmedi: Çocuklar yuvarlanarak karın keyfini çıkardılar

BAYBURT - Baharın müjdecisi cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte Bayburt'ta da dondurucu soğuk yerini ılıman ve güneşli havaya bıraktı. Kış mevsiminin sert geçtiği şehirde birçok mahallede ve sokak arasında karlar erirken, güneş almayan Kuzey cephelerde kar örtüsü varlığını sürdürüyor. Çocuklar ise yarısı erimiş, yarısı karla kaplı dik yokuşta karın keyfini yuvarlanarak, poşetleriyle kayarak, kar üzerinde uzanarak bir nebze olsun çıkardılar.

Bayburt'un Şingah Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar, çocuklar için eğlenceli anlara sahne oldu. Dik yokuşu kayak pistine çevirerek, keyifli vakit geçiren çocukların neşesi drone ile kaydedildi. Kuzey cephelerde karın hala erimemesi, şehrin iki mevsimi bir arada yaşamasına neden oluyor.

"Karın keyfini yine biz çocuklar çıkardık"

Soğuktan üşümelerine rağmen eve gitmeyip karın keyfini çıkaran Hira Dikbaş isimli çocuk, "Arkadaşlarımla beraber kar keyfi yaşıyoruz. Soğuktan üşümemize rağmen çok eğleniyoruz" şeklinde konuştu. Evden poşetini kaptığı soluğu karlı dik yokuşta alan, kaymaya gelen 9 yaşındaki Zehra Ataner, "Evden poşetimi aldım, burada arkadaşlarımla kaymaya geldim, çok eğleniyorum" ifadelerini kullandı. "Karın tadını yine bizler çocuklar çıkarıyoruz" diyerek konuşan Buğlem Dikbaş, "Çok mutluyuz, çok eğleniyoruz. Buradan bütün çocuklara bizlerden selam olsun" dedi. Kuzeni Zehra Ataner'le beraber kaymaya gelen Ömer Ataner de keyifli vakit geçirdiklerinin altını çizdi.