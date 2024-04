Yerel

Bayburt'ta geleneksel bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleşti

BAYBURT - Bayburt'ta gelenek haline gelen bayramlaşma programı, bu sene Esentepe Mahalle Odası'nda gerçekleşti.

İl protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bayramlaşma programı, yer yer renkli görüntülere sahne oldu. Bayram sevincinin protokol ve vatandaşları bir araya getirip paylaşılmasına olanak sağlayan asırlık gelenekte Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Milletvekili Orhan Ateş vatandaşların bayramını kutladı.

Sohbet havasında geçen bayramlaşma programında çocuklar Milletvekili Ateş'in elini öperek bayram harçlıklarını aldılar. Renkli görüntülerin yaşandığı programda, çocuklar bayram harçlıklarını almanın mutluluğunu yaşadılar.

Bayramlaşmak üzere mahalle odasında toplanan vatandaşların bayramını kutlayan Vali Mustafa Eldivan, "Tüm samimiyetimle şunu söyleyebilirim, şu ana kadar kutladığımız, bayramlaştığımız en güzel bayram oldu. Hem il protokolümüzün, hem de mahalle sakinlerimizin bir arada olduğu bir programdayız. Bizim genelde bayramlaşmalarımız bilindiği gibi resmi bayramlaşma olur. Çok halkın katılmadığı, protokolün katıldığı programlara tanık oluruz. Ama ben Bayburt'ta bu durumu çok beğendim.

Birlik beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece, beraber hareket edip garibimizi, düşkünümüzü, hastamızı koruduğumuz-kolladığımız, neslimize sahip çıktığımız sürece Allah'ın izniyle Türk milletini, memleketimizi yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Geçen hafta seçimler oldu, bugün burada siyasi partilerin temsilcileri, aday olan arkadaşlar omuz omuza beraberce bayrama girdik. Memleketimizin güzelliği buradan anlayabiliriz.

Bizler her duyguyu yoğun yaşayan bir milletiz seçimi de, sporu da, aramızdaki kavgayı da hepsini yoğun yaşıyoruz. Her şey normale döndüğü zamanda birbirimizle et tırnak misali ayrılmıyor, kardeş oluyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi muhafaza eylesin. İnşallah rabbim önümüzdeki Ramazan'a da hep beraber sağlıkla, afiyetle memleket olarak, millet olarak girmeyi nasip eder. Nice bayramlar görmeyi Mevlam nasip etsin. Buraya geldik bayramlaşıyoruz, hepinize de bu birliktelik için teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek olun" diyerek konuştu.

Katılımlarından dolayı vatandaşlara şükranlarını sunan Belediye Başkanı Mete Memiş, "Hepinizi rahman ve rahim olan yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bayram mübarektir, bayram esenliktir İnşallah istifade olanlardan oluruz. Sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum, hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum. Hayırlı bayramlarınız olsun" dedi.

Bayramı memleketi Bayburt'ta geçiren Milletvekili Orhan Ateş ise, sağlık, huzur, mutluluk temennisinde bulunarak, vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramlaşma programı, duaların edilmesiyle sona erdi.