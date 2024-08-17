Bayburt'ta Kaybolan İnekler Aşkale'de Bulundu - Son Dakika
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Bayburt'ta Kaybolan İnekler Aşkale'de Bulundu

Bayburt\'ta Kaybolan İnekler Aşkale\'de Bulundu

Bayburt'un Başçımağıl köyünde Zikri Telli'ye ait 15 büyükbaş hayvan kayboldu. Telli'nin komşuları ise kaybolan inekler için arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında kaybolan inekler Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kapıkale köyünde bulundu.

17.08.2024 09:36
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Bayburt'un Başçımağıl köyünde Zikri Telli'ye ait 15 büyükbaş hayvan kayboldu. Telli'nin komşuları ise kaybolan inekler için arama çalışması başlattı. 13 kişinin katıldığı arama çalışmaları yer yer komik anlara sahne olurken, köylülerin Karadeniz fıkralarını aratmayan arama çalışmasında kaybolan inekler Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kapıkale köyünde bulundu. Girdikleri ormanlık alanda kaybolan, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen arama çalışmalarındaki ekibin diyalogları, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Gece geç saatlerde Başçımağıl köyü, Dereçımağıl mevkiinden aramalara koyulan, inekleri bulabilmek için seferber olan ekip, araçlarıyla belli bir noktaya kadar gittiler. Araçlarla ilerlemenin zor olduğu noktada ikişerli gruplar şeklinde yollarına yürüyerek devam eden köylüler, çoğu kez yaban hayvanlarıyla karşılaştılar. Domuz sürüsüyle, ayıyla karşılaşan ekip hayvanlara zarar vermeden yollarına devam ettiler, inekleri bulabilmek için saatlerce yürüdüler. Gecenin karanlığında aramalarını sürdüren ekipten Tunay Mutlu isimli vatandaş çektiği videolarla yüzleri güldürdü. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde komik diyaloglar yaşandı, ekip bazen ormanlık alanda kayboldu. Daha sonra ekibin üyeleri yanlarında getirdikleri fenerlerin ışıklarıyla yollarını, seslenerek, ıslık çalarak da birbirlerini buldular. Arkadaşına, "Nereye girdik, neredesiniz" diye seslenen Tunay Mutlu'ya arkadaşı Çetin Telli, "Gel, gel ben seni görüyorum" şeklinde yanıt verdi. Mutlu ise, "Beni nerden görüyorsun, ben önümü göremiyorum" cevabını vererek, yüzleri güldürdü. Ormanlık alanda yaban hayvanlarıyla karşılaştıklarını, hiçbir canlıya, hayvana zarar vermeden ilerlediklerini belirten Tunay Mutlu, 15 ineği Aşkale'ye bağlı Kapıkale köyünde bulduklarını söyledi. Buldukları inekleri köye getiren ekibe teşekkür eden hayvan sahibi Zikri Telli, "Arkadaşlarım, komşularım beni yalnız bırakmadılar, gece ineklerimi aramaya geldiler hepsine teşekkür ederim. Onların sayesinde ineklerimi buldum, köye getirdim. Allah hepsinden razı olsun, dost zor günde belli olurmuş, hakikaten öyleymiş" diyerek konuştu. Köye sağ salim dönen ekip ise, inekleri bulmanın mutluluğunu yaşadı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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