Miraç Gecesi Bayburt'ta dualarla idrak edildi.
Miraç Gecesi dolayısıyla Bayburt'ta tüm camilerde Kandil Programı düzenlendi. Yatsı namazı öncesinde tüm camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak vaazlar edildi.
Tarihi Ulu Cami'de vaaz eden İl Müftü Vekili Nurettin Akgül, Mescid-i Aksa'nın mahiyetine ve faziletini anlattı.
Vaazdan sonra başta Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın diğer yerlerinde zulme uğrayan Müslümanlara dualar edildi. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt'ta Miraç Gecesi Dualarla İdrak Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?