Bayburt\'ta Miraç Gecesi Dualarla İdrak Edildi

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Miraç Gecesi Bayburt'ta dualarla idrak edildi.

Miraç Gecesi dolayısıyla Bayburt'ta tüm camilerde Kandil Programı düzenlendi. Yatsı namazı öncesinde tüm camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak vaazlar edildi.

Tarihi Ulu Cami'de vaaz eden İl Müftü Vekili Nurettin Akgül, Mescid-i Aksa'nın mahiyetine ve faziletini anlattı.

Vaazdan sonra başta Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın diğer yerlerinde zulme uğrayan Müslümanlara dualar edildi. - BAYBURT