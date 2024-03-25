Bayburt\'ta On Beşi Geleneği Çocuklar Tarafından Yaşatılıyor

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Bayburt'un asırlık geleneği 'on beşi' çocuklar tarafından yaşatılmaya devam ediyor

BAYBURT - Bayburt'ta asırlık gelenek olan on beşi geleneği, bu sene de çocuklar tarafından coşkuyla yaşatıldı. Poşet poşet şekerleme toplayan çocukların mutlulukları ise adeta yüzlerine yansıdı.

Ramazan ayının 14'ünü 15'ine bağlayan asırlık 15'i geleneği çocukların heyecanıyla Bayburt'ta sürdürülmeye devam ediyor. İftar saatinden sonra poşetlerini alan çocuklar, kapı kapı dolaşarak 'on beşi' diye bağırıp, şekerleme, çikolata, fıstık topluyorlar. Büyükler ise verdikleri hediyelerle çocukları mutlu ediyorlar.

Asırlık geleneğe kayıtsız kalmayarak geleneği yaşatma gayreti içerisinde bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 15'ilik için çocuklara poşetler dolusu hediye dağıttı. Şekerleme, fıstık ve çikolatadan oluşan hediyeleri çocuklara dağıtan Başkan Pekmezci, "Çocuklarla beraber asırlardan beri devam eden 15'i geleneğini yaşatmaya çalıştık. Çocukların mutluluğunu gözlerinden okunuyor. Bu gelenek aslında çocukların Ramazan ayının 15'inde o mutluluğa erme adına bir gayret ve çabanın işaretidir. Çocuklar mutlular, bizler de mutluyuz. Bu vesileyle, bu geleneği de her geçen yıl artan bir şevkle devam ettirmeye gayret ediyoruz" diyerek konuştu.

Asırlık geleneğini yaşatmak için poşetiyle kapı kapı dolaşan İrem Köse isimli genç ise, "15'i geleneğimizi yaşatmak, devam ettirmek için biz de poşetlerimizi aldık ve şu an on beşiliklerimizi topluyor, geleneğimizi devam ettiriyoruz" dedi.

Uzun yıllardır yaşatılan bu gelenekte, Ramazan'ın 15'ine kavuşturan Allah'a şükretmek, şükürle birlikte çocukları sevindirmek amaçlanıyor.