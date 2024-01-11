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Bayburt'tan yürekleri ısıtan dostluk örneği: Aynı üniversiteyi ve bölümü kazanıp aynı spora gönül verdiler

BAYBURT - Adana'dan Bayburt'a üniversite okumaya gelen Tülin Öztürk, Ahmet Bal ve Sefa Topal isimli gençlerin arkadaşlıklarını görenler, 3 arkadaşın sıkı dostluğuna imrenerek bakıyorlar. Çocukluktan beri bir arada olan sıkı dostlar birlikte üniversite okuma hayallerini gerçekleştirerek çok çalışıp aynı üniversiteyi, aynı fakülteyi, aynı bölümü kazandılar. Güreş sporuyla ilgilenen 3 arkadaş, spor alanında da birbirlerinden ayrılmayarak aynı spor salonunda Türkiye Güreş Şampiyonası'na hazırlanıyorlar.

Bayburt'ta üniversite öğrencisi olan ebedi dostlar hem aynı fakültede okuyup, aynı sırayı paylaşıyorlar, hem de aynı spor salonunda Türkiye Güreş Şampiyonası için ter döküp, antrenman yapıyorlar. Birbirlerini çok seven arkadaşların dostluğuna farklı üniversite engel olamazken, gençler aynı bölümü kazanınca çok mutlu olduklarını söylediler.

Adana'da hep birlikte vakit geçiren 3 arkadaş, üniversite tercihleri zamanında Bayburt'u tercih ettiler. Bayburt'u kazanan 3 genç daha sonra gönül verdikleri güreş sporu için Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren güreş antrenman salonunda, güreş antrenörü Mustafa Çiftçi gözetiminde sıkı bir antrenman programıyla Türkiye Güreş Şampiyonası için hazırlık yapıyorlar.

"Hedefimizde önce Türkiye, sonra Avrupa şampiyonluğu var"

Yaklaşık 7 yıldır güreş sporuyla ilgilendiklerini söyleyen Ahmet Bal isimli üniversite öğrencisi, Adana'da Tülin ve Sefa arkadaşıyla birlikte aynı kulüplerde güreş antrenmanı yaptığını, şimdilerde ise Bayburt'ta şampiyonaya hazırlandıklarını belirterek, "Adanalıyız, Bayburt'ta üniversite okuyoruz. Sefa ve Tülin ile çocukluk arkadaşıyız. 7-8 yıldır güreş sporunun içindeyiz, Adana'da olduğumuz zamanlar beraber aynı kulüplerde antrenman yaptık. Şu an Bayburt'ta da müsabakalara hazırlanıyoruz" dedi.

Sıkı bir antrenman programıyla önce Türkiye ardından Avrupa Şampiyonu olmayı hedeflediklerini vurgulayan Tülin Öztürk, "Ahmet arkadaşımın dediği gibi müsabakalar için antrenmanlarımıza Bayburt'ta devam ediyoruz. Hedefimizde önce Türkiye, sonra Avrupa şampiyonluğu var" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında gençlere destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını bildiren Güreş Antrenörü Mustafa Çiftci ise, "Salonumuzda Bayburt'tan öğrencilerimizle, il dışından gelmiş üniversite öğrencilerimizle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yıl içerisinde yapılması planlanan Türkiye ve Avrupa Şampiyonalarında il müdürlüğümüz bünyesinde genç arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.