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Bayburtlu şehit Serkan Saka'nın ailesine öğrenciler ve İl Müftülüğü personelleri ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bayburtlu şehit Serkan Saka'nın ailesine öğrenciler ve İl Müftülüğü personelleri ziyaret gerçekleştirdi

Bayburt İl Müftülüğü ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ÇEDES Projesi kapsamında Şehit Sebahattin Bozo İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, şehit Serkan Saka'nın ailesini ziyaret etti. Şehit annesi Songül Saka, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti. Ziyarete Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Bayburtlu şehit Serkan Saka\'nın ailesine öğrenciler ve İl Müftülüğü personelleri ziyaret gerçekleştirdi
06.01.2024 - 12:05,
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Bayburtlu şehit Serkan Saka'nın ailesine öğrenciler, İl Müftülüğü personelleri ve okul yöneticileri tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Bayburt İl Müftülüğü ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülen Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum(ÇEDES) Projesi dahilinde Şehit Sebahattin Bozo İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla şehit Serkan Saka'nın ailesi ziyaret edildi.

Şehit annesi Songül Saka, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendisini yalnız bırakmayan Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Ziyarete Müftülük Şube Müdürü Ömer Turan, Okul Müdürü Celil Dağlar, proje koordinatörleri Saliha Yaşaroğlu, Erdoğan Yaşaroğlu ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburtlu şehit Serkan Saka'nın ailesine öğrenciler ve İl Müftülüğü personelleri ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika


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