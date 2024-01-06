Bayburtlu şehit Serkan Saka\'nın ailesine öğrenciler ve İl Müftülüğü personelleri ziyaret gerçekleştirdi

Bayburtlu şehit Serkan Saka'nın ailesine öğrenciler, İl Müftülüğü personelleri ve okul yöneticileri tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Bayburt İl Müftülüğü ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülen Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum(ÇEDES) Projesi dahilinde Şehit Sebahattin Bozo İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla şehit Serkan Saka'nın ailesi ziyaret edildi.

Şehit annesi Songül Saka, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendisini yalnız bırakmayan Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Ziyarete Müftülük Şube Müdürü Ömer Turan, Okul Müdürü Celil Dağlar, proje koordinatörleri Saliha Yaşaroğlu, Erdoğan Yaşaroğlu ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT