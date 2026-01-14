Bayındır'da afete hazırlık çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika
Yerel

Bayındır'da afete hazırlık çalışmaları değerlendirildi

14.01.2026 16:03
Bayındır Kaymakamlığı'nın koordinesinde yapılan toplantıda, afetlere hazırlık çalışmaları ve İzmir'deki uygulama örnekleri ele alındı. İzmir Vali Yardımcısı Çorumluoğlu, İstanbul'daki başarıyı örnek alarak Bayındır'da önemli çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Bayındır Kaymakamlığı koordinesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan Bayındır Çalışma Grubu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçede afetlere hazırlık çalışmaları, mevcut planlamalar ve hedeflenen uygulamalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda konuşan İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, İstanbul Büyükçekmece'de uzun yıllardır başarıyla uygulanan afet yönetimi modellerinin örnek alındığını belirterek, bu uygulamaların İzmir'e uyarlandığını ve bir kısmının geliştirilerek hayata geçirildiğini ifade etti. Çorumluoğlu, daha önce Aydın ve Bayındır'da gerçekleştirilen tatbikatlar arasında Bayındır'daki çalışmanın daha fazla ses getirdiğini, özellikle helikopterli kurtarma tatbikatının görselleriyle dikkat çektiğini söyledi. Çalışmaların devam edeceğini belirten Çorumluoğlu, Mayıs ayına kadar Bayındır'a yeniden gelineceğini dile getirdi.

Bayındır Kaymakamı Murat Mete ise ilçede afetlere yönelik önemli bir hazırlık sürecinin yürütüldüğünü belirterek, 23 afet grubunun oluşturulduğunu, sekretaryaların hazır hale getirildiğini ve ana destek çözüm ortaklarının belirlendiğini aktardı. Afetler konusunda geniş kapsamlı toplantılar yapıldığını ifade eden Mete, Ankara'da katıldıkları programlarda İzmir'in 30 ilçesiyle birlikte afet planlarını tamamlamış öncü iller arasında gösterildiğini söyledi. Bugünkü toplantının, ilçe afet müdahale planının eksiklerinin görülmesi ve nihai hale yaklaştırılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Mete, afet yaşanmamasını temenni ettiklerini ancak afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak için çalışmalardan asla geri durmayacaklarını kaydetti.

Toplantıda söz alan Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu da geçmiş afetlerde muhtarlar ve daire amirlerinin sahada aktif şekilde görev aldığını hatırlatarak, bundan sonraki süreçte de Valilik öncülüğünde tüm kurumlarla birlikte hareket edileceğini söyledi. İlçenin bir fay hattı üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Sakarsu, muhtemel deprem ve afetlere en hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilmek için bu tür toplantı ve hazırlık çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve Bayındır'ın afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi hedefiyle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Doğal Afetler, İstanbul, İzmir, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
