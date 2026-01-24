Başkan Dilsiz\'den elektrik kesintisi uyarısı

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, elektrik hatlarında yapılacak bakım çalışmaları nedeni ile elektrik kesintisi yapılacağı uyarısında bulundu.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde, elektrik hatlarında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Elektrik hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, 25 Ocak Pazar günü saat 10.00 ile 16.00 arasında beldenin tamamında elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları gerektiğini vurgulayarak, "Beldemizde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak geçici kesinti için hemşerilerimizin anlayışını rica ediyorum. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için ekiplerimiz sahada olacaktır" dedi. - BİLECİK