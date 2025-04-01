Bayırköy\'de Ramazan Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bilecik'in Bayırköy beldesinde Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanırken, Belediye Başkanı Aykut Dilsiz vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşlarla bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

Başkan Dilsiz, bayramlaşma programının ardından yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca belde halkıyla bir arada olduklarını ve bu özel günlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirdiğini vurguladı. Açıklamasında şunları söyledi:

"Belediyemizde bayramlaşma programında vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Dolu dolu bir Ramazan ayı geçirdik. Her kesimden vatandaşımızla teravih namazlarında, iftar sofralarında buluştuk ve Ramazan ayının anlamını hep birlikte yaşadık. Bayramlar, sevinçlerin paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günlerdir. Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve beldemiz halkına sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum." - BİLECİK