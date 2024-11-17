Bayraklı Belediyesi'nden Çocuklara Özel Ara Tatil Etkinlikleri - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Çocuklara Özel Ara Tatil Etkinlikleri

Bayraklı Belediyesi\'nden Çocuklara Özel Ara Tatil Etkinlikleri

Bayraklı Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocukları için ara tatilde kültürel geziler ve eğitici atölyeler düzenleyerek onların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağladı. Etkinliklerde çocuklar buz pateni kaydı, uzay teknolojileri hakkında bilgi edindi ve müzeleri ziyaret etti.

17.11.2024 13:01  Güncelleme: 13:06
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Sosyal desteklerle ihtiyaç sahibi, dar gelirli aileleri yalnız bırakmayan Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda ara tatilde çocukları da unutmadı. Kültürel gezilerden eğitici atölyelere kadar geniş bir yelpazede sunulan programlarda çocuklar, hem eğlendi hem de öğrendi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ekonomik durumu olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik ara tatilde etkinlik programı düzenledi. Bu kapsamda, çocuklar İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda buz pateni pistinde paten kayma deneyimi yaşadı. Eğitmenler eşliğinde yapılan etkinlik, çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlarken aynı zamanda fiziksel gelişimlerine de katkıda bulundu. Çiğli Belediyesi Astronomi Havacılık ve Uzay Kampüsü'ne düzenlenen gezi de çocukların büyük ilgisini çekti. Burada uzay teknolojileri, gezegenler ve havacılık hakkında bilgiler edinen çocuklar, gökyüzünün ve uzayın gizemlerini keşfetti. Program çerçevesinde Konak Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Atatürk Müzesi'ni de ziyaret eden çocuklar, nostaljik oyuncakları inceleyip oyuncakların tarihini öğrenme fırsatı buldu. Atatürk Müzesi gezisiyle de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve kurtuluş mücadelesi hakkında bilgi sahibi oldular. Semt merkezlerinde yapılan etkinlik atölyelerinde okulda kullanacakları sorumluluk çantasını yaparak sorumluluk bilincini öğrendiler. Sosyal becerilerini geliştirip keyifli ve verimli vakit geçirmelerine olanak sağlayan etkinlikler, öğrenciler kadar velilerinin de beğenisini kazandı.

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuklarımızın ara tatillerini en verimli şekilde geçirmeleri için hazırladığımız etkinlik programında onların mutlu olduğunu görmek bizim için çok değerli. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuz. Onların her zaman yanında olmaya ve hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi'nden Çocuklara Özel Ara Tatil Etkinlikleri - Son Dakika

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