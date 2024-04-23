Minik Başkanlar Bayraklı'yı Çevreci ve Eğlenceli Projelerle İnşa Edecek - Son Dakika
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Minik Başkanlar Bayraklı'yı Çevreci ve Eğlenceli Projelerle İnşa Edecek

Minik Başkanlar Bayraklı\'yı Çevreci ve Eğlenceli Projelerle İnşa Edecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın koltuğuna oturan minik başkanlar çevreci, doğa dostu ve eğlenceli projelerini açıkladı. Başkan Önal, “Çocukların ve gençlerin hayal ettiği Bayraklı’yı birlikte inşa edeceğiz” dedi.

23.04.2024 14:12  Güncelleme: 14:15
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(İZMİR) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın koltuğuna oturan minik başkanlar çevreci, doğa dostu ve eğlenceli projelerini açıkladı. Başkan Önal, "Çocukların ve gençlerin hayal ettiği Bayraklı'yı birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Bayraklı'daki 23 Nisan kutlama etkinlikleri, sabahın erken saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumlarıyla başladı. Bayraklı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katılan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulunup, çelenk sunumu yaptı.

Cengizhan Mahallesi'nde İlçe Kaymakamlığı tarafından şehit Cesur İlkokulu'nda düzenlenen programda çocuklarla buluşan Önal, daha sonra da makam koltuğunu günün sahipleri çocuklara bıraktı. Elif Ela Tanrıkulu, Ege Çağımnı ve Mercan Ulusoy başkanlık koltuğuna oturdu ve icraatlarını açıkladı.

ÇOCUKLARDAN DOĞA DOSTU PROJELER

Minik başkanlar, "Çocukların özgürce koşarak, doyasıya gülerek, kuş seslerini daha çok duyup daha modern parklarda daha temiz bir çevrede, en güzel oyuncaklarla oynayabileceği doğa dostu yeni sosyal alanları hızla hayata geçireceğiz. Çocukların eğlenceli zaman geçirebilecekleri kursları, kütüphaneleri, araştırma ortamlarını artıracağız. Spor aktivitelerinden, festival ve şenliklere, eğitimden kültür-sanata kadar her alanda etkinlikler yapacağız" dedi.

Önal da "Biz çocuklarımıza aydınlık, güzel, mutlu ve huzurlu yaşayacakları bir ülke emanet etmeye gayret edeceğiz. Onlardan da sonraki kuşaklara aynı şekilde güzel bir memleket bırakmalarını bekleyeceğiz. Çocukların ve gençlerin hayal ettiği Bayraklı'yı birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Minik Başkanlar Bayraklı'yı Çevreci ve Eğlenceli Projelerle İnşa Edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minik Başkanlar Bayraklı'yı Çevreci ve Eğlenceli Projelerle İnşa Edecek - Son Dakika
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