Bayraklı'da Modern Yaya Köprüsü Araçlı Geçişe Dönüşüyor - Son Dakika
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Bayraklı'da Modern Yaya Köprüsü Araçlı Geçişe Dönüşüyor

Bayraklı\'da Modern Yaya Köprüsü Araçlı Geçişe Dönüşüyor

Bayraklı Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda Soğukkuyu Akın Kıvanç sokaktaki yaya köprüsünü modern bir araç geçişli köprüye dönüştürüyor. Ayrıca ilçe genelindeki yol yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

06.11.2024 12:24  Güncelleme: 12:26
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Bayraklı Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve önerilere hızla yanıt vererek imkanlar dahilinde çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Soğukkuyu Akın Kıvanç sokaktaki yaya köprüsü modern bir araçlı geçiş köprüsüne dönüştürülüyor. Ayrıca ilçe genelindeki yol yenileme çalışmaları program dahilinde sürüyor.

Bayraklı'da ihtiyaç olan her mahallede yol, kaldırım, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak Soğukkuyu Akın Kıvanç sokaktaki yaya köprüsünü İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle araç geçişli köprüye dönüştürüyor. Bu kapsamda beton dökme işlemi tamamlandı, kalıpları söküldü ve korkulukları takıldı. Yeni köprü, hem araç geçişini kolaylaştıracak hem de bölge sakinlerinin yol güvenliğini artıracak. Son rötuşlar ve çevre düzenlemelerinin ardından Soğukkuyu ve Postacılar Mahallelerini birbirine bağlayacak köprü kullanıma açılacak. Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle yürütülen asfalt yenileme çalışmaları da devam ediyor. Son olarak yoğun trafik akışının olduğu Altınyol'un yan caddesi baştan sona yenilendi. Yan yol tamamen kazıldı, sürücülerin ve yayaların güvenliğini artıracak şekilde asfaltlandı ve bölgedeki ulaşım daha konforlu hale geldi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın taleplerini hızlıca hizmete dönüştürme noktasında ekiplerimiz imkanlar dahilinde her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz el birliği ile yolları, kaldırımları, parkları, sosyal alanlarıyla Bayraklı'yı daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe haline getirmek. Bu hedef doğrultusunda bize destek olan İzmir Büyükşehir Belediyemize ve tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Daha güzel bir Bayraklı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı'da Modern Yaya Köprüsü Araçlı Geçişe Dönüşüyor - Son Dakika

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