Bayraklı'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Bayraklı'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Bayraklı\'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
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İzmir Bayraklı'da operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

(İZMİR) – İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, fiziki takip ve saha çalışmaları kapsamında Muhittin Erener Mahallesi'nde şüpheli F.Ö. (33) üzerinde arama yaptı.

Aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 çelik yelek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Yerel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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