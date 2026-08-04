Bayraklı'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
İzmir Bayraklı'da operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
(İZMİR) – İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, fiziki takip ve saha çalışmaları kapsamında Muhittin Erener Mahallesi'nde şüpheli F.Ö. (33) üzerinde arama yaptı.
Aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 çelik yelek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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