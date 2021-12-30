Bayraklı'da zabıtadan yılbaşı denetimi - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi, yeni yıl kutlamaları öncesinde vatandaşların alışveriş için yoğun olarak kullandığı işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İşletmelerde gıda güvenliği, hijyen ve bandrol kontrolü gerçekleştirildi, kurallara uymayan işletmeler için yasal işlem yapıldı.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Bayraklı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı'da yılbaşı öncesi gıda denetimi yaptı. İlçe genelindeki; market, manav, pastane, fırın ve kuruyemişçilerde güvenilir gıda ürün kontrolleri gerçekleştirildi. Zabıta müdürlüğü ekipleri; işletmelerin hijyen belgesi, iş yeri açma izin belgesi, yangın tüpü, çalışanların bone-önlük kullanımı ve genel kılık-kıyafete uygunluk kriterlerini de karşılayıp karşılamadığını tek tek kontrol etti. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda da vatandaşları ve esnafı uyaran ekipler, gıda ürünlerinin üretim yeri, satış fiyatına ilişkin kontroller yaptı. Yılbaşı öncesi artan denetimlerin 2022 yılı boyunca da süreceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, şunları söyledi:

"Bayraklılıların yılbaşı alışverişlerini güvenli ve sağlıklı ortamlarda yapabilmesi için denetimlerimizi tamamladık. Yıl boyunca bu kontroller sürecek. Bayraklı Belediyesi olarak yılbaşı öncesi hem vatandaşın hem de esnafın hakkını korumak için çalışmalar yürütüyoruz. Yurttaşlarımızın sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak için üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi. - İZMİR