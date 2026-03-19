Düzce\'de Bayram Öncesi Kur\'an Okutuldu

Düzce Belediyesi, bu yıl da Ramazan Bayramı arifesinde geleneği bozmadı, şehir mezarlığında Kur'an-ı Kerim okuttu. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü mezarlığı ziyaret ederek, yakınlarını ziyarete gelen vatandaşların bayramlarını kutladı.

Düzce Belediyesi geleneksel hale getirilen bayram arifeleri Kur'an-ı Kerim ziyafeti Ramazan Bayramı öncesinde de devam etti. Bayram arifesinde Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen mevlitte diyanet görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Şehir Mezarlığını ziyaret ederek, mezarlıklar müdürlüğü görevlileri ile bir araya gelen Başkan Faruk Özlü, Kur'an tilavetini dinleyerek şehitliği ziyaret etti ve mezarlığa gelen vatandaşlara baş sağlığı dileyerek, bayramlarını kutladı. - DÜZCE