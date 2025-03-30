Bayram Korteji Depremzedelere Moral Verdi - Son Dakika
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Bayram Korteji Depremzedelere Moral Verdi

Bayram Korteji Depremzedelere Moral Verdi

Çevre Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda depremzedelere moral vermek için etkinlik düzenledi.

30.03.2025 18:27
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda depremzedelere moral vermek amacıyla "Ramazan Panayırı Bayram Korteji" düzenledi. Malatya'da başlayan etkinlik, depremin etkilediği diğer illerde devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden Malatya'da bayram coşkusunu yaşatmak için "Ramazan Panayırı Bayram Korteji" düzenledi. MalatyaPark AVM önünden başlayan kortej, bando takımları ve maskotların eşliğinde hareket ederek araçlarla konteyner kente ulaştı. Depremzede vatandaşlarla bayramlaşan bakanlık yetkilileri, özellikle çocuklar için özel etkinlikler düzenledi. Bayram sevincini doyasıya yaşamaları için şeker ve hediyeler dağıtılan çocuklar, maskotların gösterileriyle neşeli anlar yaşadı. Nasrettin Hoca kostümlü maskot, miniklerle yakından ilgilenerek, onları eğlendirdi.

Ramazan Panayırı Bayram Korteji, yalnızca Malatya ile sınırlı kalmayarak Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde de gerçekleştirilecek. Bayram boyunca devam edecek etkinliklerde bando gösterileri, sürpriz etkinlikler ve eğlenceli programlarla afetzedelere moral verilmesi hedefleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Ramazan Bayramı, malatya, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayram Korteji Depremzedelere Moral Verdi - Son Dakika

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