Bayram öncesinde şehitlik temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayram öncesinde şehitlik temizlendi

Bayram öncesinde şehitlik temizlendi
13.03.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı öncesinde şehitlikte temizlik yapıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı öncesinde şehitlikte temizlik yapıldı.

İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla düzenlenen program kapsamında şehitlik alanında temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldı. Programda şehit kabirleri başında dualar edilerek Kur'an-ı Kerim okundu. Ziyaret programı ile şehitlerin hatırasına duyulan saygı ifade edilirken, şehit ailelerine yönelik toplumsal hassasiyet ve kurumsal sorumluluğa da dikkat çekildi. Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şehitlerin emaneti olan ailelerin ve yakınlarının her zaman önemsendiği belirtilerek, şehitlerin hatırasını yaşatmaya yönelik çalışmaların aynı hassasiyetle sürdürüleceği ifade edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Kırşehir, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayram öncesinde şehitlik temizlendi - Son Dakika

Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ’’Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim’’ demiş Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Gazze’de “Kardeşlik Çadır Kampı“na saldırı: Yaralılar var Gazze'de "Kardeşlik Çadır Kampı"na saldırı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e ödül
Küçük çocuğun elindeki telefon patladı Küçük çocuğun elindeki telefon patladı
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

16:42
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay
"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
16:38
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakip olacağı ayrılık
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 16:58:29. #7.12#
SON DAKİKA: Bayram öncesinde şehitlik temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.