Bayram tatili bitti, dönüş telaşı başladı - Son Dakika
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Yerel

Bayram tatili bitti, dönüş telaşı başladı

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilcilerin evlerine dönüş telaşı başladı. Tatil beldelerinden ayrılan vatandaşlar, yollarda 10 kilometrelik yoğunluk ve trafik sıkışıklığıyla karşılaştı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yoğunluğu kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, dönüş yolculuğunda dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

22.06.2024 17:17
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Bayram tatili bitti, dönüş telaşı başladı

MUĞLA - Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte tatilcilerin dönüş telaşı da başladı. 9 günlük bayram tatilini değerlendiren vatandaşlar, tatil beldelerinden evlerine dönmek için yola çıktı. Bu durum, yollarda 10 kilometrelik yoğunluk ve trafik sıkışıklığına neden oldu.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yoğunluğu kontrol altına almak için denetimlerini artırdı. Özellikle Antalya, Denizli ve İzmir bölgelerinin kesiştiği Bölge Trafik Kavşağı'nda ekipler, trafiğin akışını düzenlemek ve kazaları önlemek amacıyla yoğun çaba sarf ediyor.

Marmaris istikametinden gelen tatilciler, Bölge Trafik Kavşağı'nda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Trafik ekipleri, bu yoğunluğu kontrol altına almak ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların dönüş yolculuğunda dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan yetkililer, yoğunluğun en aza indirilmesi ve kazaların önlenmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Kaynak: İHA

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