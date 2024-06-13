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Bayramın huzurlu geçmesi için Konya'da 8 bin 855 personel görev yapacak

KONYA - Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kurban Bayramı tatili boyunca güvenli ve huzurlu bir ortam için gerek asayiş gerekse trafik tedbirlerinin yoğunlaşacağını, bu kapsamda toplam 8 bin 855 personelin görev başında olacağını söyledi.

Konya'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi amacıyla ilgili kurumlar koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyor. Vali Vahdettin Özkan; Konya'da yürütülen güvenlik, asayiş çalışmaları, Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Konya'da, kurbanlık hayvan satışının yapıldığı pazarların ve bayram süresince kurban kesim yerlerinin denetiminin, İl Müftülüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve kolluk kuvvetlerinden oluşan ekiplerce sağlanacağını bildiren Vali Vahdettin Özkan, "Vatandaşlarımızın sağlığı için Tarım İl Müdürlüğümüzce bugüne kadar toplamda 3 bin 436 denetim yapılmış, merkez ilçelerimizde 3 geçici kurban satış yeri ve 36 kurban kesim yeri belirlenmiştir" dedi.

Bayramın huzurlu geçmesi için 8 bin 855 personel görevde

Kurban Bayramı tatili boyunca güvenli ve huzurlu bir ortam için gerek asayiş gerekse trafik tedbirlerinin yoğunlaşacağını belirten Vali Vahdettin Özkan "Emniyet ve asayiş tedbirleri kapsamında toplam 8 bin 855 personelimiz görev yapacak. Temennimiz ve amacımız, manevi değerlerimizin bereketli mevsimi Kurban Bayramı'nı tek bir vatandaşımızın bile burnu kanamadan sevdikleriyle birlikte huzurla geçirmelerini sağlamak. Bu anlamda tüm tedbirler alındı. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı bayramlar dilerken, trafik kurallarına uymaları, aşırı hız yapmamaları, emniyet kemeri takmayı ihmal etmemeleri, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve uykusuz yola çıkmamaları konusunda ricada bulunuyorum. Trafik kurallarına harfiyen uyalım" dedi.

"Mayıs ayında aydınlatma oranı yüzde 90"

Suç ve suçlu ile mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaşan Vali Özkan, Mayıs ayı içerisinde Konya'da suç aydınlatma oranının yüzde 90 olarak kaydedildiğini vurguladı. Vali Özkan, "Malvarlığına karşı işlenen suç sayısı 967 olup, bu suçların yüzde 66'sı aydınlatılmıştır. Topluma karşı işlenen suçlar yüzde 95, hırsızlık yüzde 67, dolandırıcılık yüzde 51 oranında aydınlatılmıştır. Kasten öldürme, cinsel saldırı ve yağma (gasp) gibi suçlar yüzde 100 oranında aydınlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz"

Mayıs ayında zehir tacirlerine yönelik 527 operasyon gerçekleştirildiğini ve operasyonlar sonucu 103 kişinin tutuklandığını belirten Vali Özkan, güvenlik güçlerinin üstün gayreti ile huzur şehri Konya'da zehir tacirlerine göz açtırmadıklarını ifade etti. Kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonların sürdüğünü ifade eden Vali Özkan, 11 kişinin gözaltına alındığını ve 5 şahsın tutuklandığını belirtti.

"Ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden terör unsurlarına karşı mücadelemiz devam ediyor"

Ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden terör unsurlarına karşı mayıs ayında Konya'da 10 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Özkan, 26 şahsın gözaltına alındığını bunlardan 14'ünün tutuklandığını kaydetti. Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son bir ayda gerçekleştirilen 12 operasyon neticesinde 18 göçmen kaçakçısının yakalandığını ve 10'unun tutuklandığını ifade eden Vali Özkan, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan organizatörlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Vali Özkan, düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde Kültürpark'ta konuşlu bulunan Mobil Göç Aracının Kurban Bayramı tatili süresince hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Suç işlemiş ve yeniden işleme potansiyeli olan şahıslar rahat dolaşamayacak

Kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacıyla aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik güvenlik birimleri tarafından operasyonlar yapıldığını vurgulayan Vali Özkan, "Emniyet ve Jandarmamız tarafından mayıs ayında aranan şahıslara yönelik 105 operasyon gerçekleştirilmiştir. Haklarında toplam 724 yıl hapis cezası infaz süresi olan 230 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için tehdit unsuru olan şahıslara yönelik çalışmalarımız titizlikle devam edecek" şeklinde konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Huzur ve güven ortamını tesis ettiği için kolluk birimlerimize, emniyet ve jandarmamıza, adli makamlarımıza teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın güvenlik hizmetini iyileştirmede katkıları önemli, Konyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde, ilgili bakanlarımızın talimatıyla bu faaliyetleri hep beraber icra edeceğiz" dedi.

Vali Vahdettin Özkan'ın açıklamasında İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da hazır bulundu.