Bayramın tadını çıkardılar - Son Dakika
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Bayramın tadını çıkardılar

23.04.2022 12:48
Bayramın tadını çıkardılar

Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı miniklerin halkoyunu gösterileriyle kutlandı.

Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı miniklerin halkoyunu gösterileriyle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Eskişehir Meseret İnel İlkokulunda düzenlenen etkinlikte minikler bayramın tadını çıkardı. Halkoyunları ve modern danslarla gelen velileri kendine hayran bırakan minik öğrenciler okudukları şiirlerle 23 Nisan'ın önemini de vurguladı. Meseret İnel İlkokulu 1-D Sınıfı öğretmeni Seval Zincirkıran tarafından hazırlanan Trakya yöresine ait Halk oyunu büyük alkış aldı. Öğrencilerin yöresel kıyafetleri ise gelen veliler tarafından beğeniyle karşılandı. Etkinlikler fotoğraf çekimi veya çeşitli etkinliklerle son buldu. - ESKİŞEHİR

Bayramın tadını çıkardılar
Bayramın tadını çıkardılar
Bayramın tadını çıkardılar
Bayramın tadını çıkardılar

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Iğdır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yıl dönümü kutlandı Iğdır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yıl dönümü kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Ulusal Egemenlik, Eskişehir, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayramın tadını çıkardılar - Son Dakika


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