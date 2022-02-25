BBP, Osmangazi Meydanı Şantiyesinde - Son Dakika

BBP, Osmangazi Meydanı Şantiyesinde

BURSA Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın kente değer katacak ve şehrin meydan ihtiyacını karşılayacak bir eser ortaya koymak hedefiyle hayata geçirdiği Osmangazi Meydanı inşaatı tüm ihtişamıyla hızla yükselirken, kent dinamiklerinin proje hakkında yaptıkları yorum ve görüşler de dev meydanın kent yararına yapılan ne kadar önemli bir eser olduğunu ortaya koyuyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Osmangazi Meydanı'nın şantiye alanını bugüne kadar farklı kesimlerden yüzlerce kişi ziyaret etti ve herkesin ortak düşüncesi bu projenin 'Bursa'ya çok büyük değer katacağı' yönünde oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın konuğu olarak dev meydanın şantiyesini gezen Cumhur İttifakı üyelerinden Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve İl Başkanı Haldun Filizli ile parti yöneticileri de, Osmangazi Meydanı'nı 'Bursa'ya nefes aldıracak ve kent merkezindeki trafik sorununu ortadan kaldıracak bir proje' olarak nitelendirdi.

Konuklarını ilk olarak makamında kabul eden Başkan Dündar, BBP yöneticilerine Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarını anlattı. Bina girişinde yer alan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), Osmangazi Atletizm Salonu, Osmangazi Meydanı ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gibi vizyon projelerin maketlerinin yer aldığı bölümü konuklarına gezdiren Dündar, projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Dündar, daha sonra konuklarına inşaat çalışmalarında gelinen son durumu görmeleri adına Osmangazi Meydanı şantiyesini gezdirdi.

"Böyle büyük proje yapmak cesaret gerektirir"

BBP yetkilileri, şantiye alanını gezdiklerinde projenin dışarıdan göründüğünden çok daha büyük bir alanı kapladığını fark ettiklerini söyledi. Proje ve çalışmalar hakkında Başkan Dündar'dan bilgiler alan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, "Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanlığı olarak Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ı ziyaret ettik. Bu ziyarette Osmangazi Meydanı inşaatını da yerinde görme fırsatı bulduk. Mustafa Dündar Başkanımız, cennet kent, evliyalar şehri, Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'mıza değer katacak çok güzel bir eseri kazandırıyor. Mustafa Başkanımızın, Bursa'nın tarihi ve kültürel dokusunun yenilenmesi, daha güzel bir kent haline getirilmesi noktasında gece gündüz çalıştığını biliyoruz. Şahsım ve partim adına kendisine ve ekibine bir Bursa sevdalısı olarak şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bu meydan Bursa'ya nefes aldıracak. 2000 araçlık otoparkı ile de kent merkezindeki trafik sıkıntısını çözecek. Araçlarını buraya park edecek vatandaşlar, yürüyerek Bursa'nın merkezini ve tarihi noktalarını gezebilecek. Büyük ve ciddi bir yatırım. Bu kadar büyük ve maliyetli bir projeyi hayata geçirme cesareti gösterdikleri için Cumhur İttifakı'nın bir üyesi olan BBP adına kendilerini kutluyorum" dedi.

"Kentimize vizyon kazandırıyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve İl Başkanlığı Yöneticilerini ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Osmangazi ve Bursa'ya değer katacak yatırımları yaptıklarını ve bu yatırımları yaparken de her kesimden insanın düşüncesini önemsediklerini ifade eden Başkan Dündar, "Şantiyemizde şehrimizin dinamiklerini ağırlamaya, projemizi tanıtmaya devam ediyoruz. Ekrem Alfatlı, Bursa'mızın değerli bir şahsiyeti. Bursa'yı çok seven, bu şehri önemseyen ve yeri geldiğinde önerileri ile destek olan bir büyüğümüz. Ben, kendisine ve BBP Bursa İl Başkanlığı Yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.