Bedrettin Kalın, YENİ Parti Artvin 1. Olağan Kongresi'nde il başkanı seçildi - Son Dakika
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Bedrettin Kalın, YENİ Parti Artvin 1. Olağan Kongresi'nde il başkanı seçildi

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Bedrettin Kalın, YENİ Parti Artvin 1. Olağan Kongresi\'nde il başkanı seçildi
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Bedrettin Kalın, YENİ Parti Artvin 1. Olağan Kongresi\'nde il başkanı seçildi
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YENİ Parti Artvin 1. Olağan Kongresi'nde İl Başkanlığına Bedrettin Kalın seçildi. Kalın, Artvin'in en güçlü partisi olacaklarını belirterek başarının kadınların, gençlerin ve emektarların ortak eseri olduğunu söyledi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - YENİ Parti Artvin 1. Olağan Kongresi'nde İl Başkanlığına Bedrettin Kalın seçildi. Kalın, Artvin'in en güçlü partisi olacaklarını belirterek, "Bu başarı, kadınlarımızın, gençlerimizin ve emektarlarımızın ortak eseridir" dedi.

YENİ Parti Artvin İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongreye YENİ Partili belediye başkanları, ilçe başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları temsilcileri ile kongre delegeleri katıldı. Kongrede, Artvin İl Başkanlığına Bedrettin Kalın seçildi.

Bedrettin Kalın kongrede yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün bu salonda toplanan irade, bir yarışın değil, Artvin'de tek yürek olmuş, geleceğe kararlılıkla bakan büyük bir dayanışmanın resmidir. Tek bir vücut olarak bu kürsüye çıkmamız, omuzlarımıza yüklenen sorumluluğun ne kadar büyük, birbirimize olan güvenin ne kadar sarsılmaz olduğunun en somut göstergesidir.

24 Temmuz'da temelleri atılan partimizde, 6 Ağustos'ta Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlendiğimiz bu yolda kısa sürede 9 ilçemizde örgütlendik. Türkiye genelinde nüfusa oranla en yüksek üye sayısına sahip örgütlerden biri olduk. Genel Başkanımızı Artvin sokaklarında binlerin coşkusuyla ağırladık. Bu başarı, tek bir kişinin değil; kapı kapı gezen kadınlarımızın, gece gündüz çalışan gençlerimizin ve partisine sahip çıkan emektarlarımızın ortak eseridir. Kuruluşuna halkımızın karar verdiği partimiz, halkın katılımı ve desteğiyle her geçen gün daha da büyüyecektir.

Bugün üstlendiğimiz emanet, partimizi kapsayıcı ve iktidara yürüyen bir yapıya dönüştürme sorumluluğudur. Buradan açıkça ifade ediyoruz: Bizim yönetim anlayışımızda ayrılık, gayrılık, hizipçilik ve kapalı kapılar ardında siyaset olmayacaktır. Partimizin kapısı her bir evladına sonsuza kadar açık olacaktır. İlçelerimizin genel dinamiklerini önemseyen, doğrudan tabandan beslenen bir istişare mekanizmasını işleteceğiz. Gençlerimizin cesaretini ve fikirlerini yalnızca uygulayıcı değil, karar verici konumuna taşıyacağız. Emekçi kadınlarımızın örgütlü gücünü siyasetimizin ana omurgası haline getireceğiz.

Değerli yol arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz Cumhuriyet Haftası'nda, Cumhuriyet kurumlarının yok edildiği, ulusal bağımsızlığın tehlikeye girdiği ve milli ekonominin çöktüğü günlerden geçiyoruz. Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesi olmaktan çıkıp fırsatçının, foncunun, vurguncunun cumhuriyeti olmuş. Buna karşılık Cumhuriyet'i yeniden kimsesizlerin kimsesi yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden milim sapmadan, Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülük ettiği değişim kararlılığı ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun adalet yürüyüşüyle Artvin'in en güçlü partisi olacağız.

Sevgili dostlar, üye bazlı ön seçimde bana göstermiş olduğunuz güven için teşekkür ediyorum. Bugün yapılan seçimde benimle birlikte Yönetim Kuruluna duyduğunuz güven için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak için gece gündüz, ev ev, sokak sokak çalışmaya söz veriyoruz. Yolumuz açık, iktidar yürüyüşümüz kutlu olsun. YENİ Parti iktidar olsun."

Kalın, konuşmasının ardından yeni Yönetim Kurulunu tanıttı ve daha sonra oy kullanma işlemine geçildi. Üye bazlı seçimde, Artvin İl Başkanlığına  Bedrettin Kalın getirildi.

Kaynak: ANKA
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