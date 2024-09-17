Belediye Başkan Yardımcısına Mevlid Kandili'nde Darp İddiası - Son Dakika
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Belediye Başkan Yardımcısına Mevlid Kandili'nde Darp İddiası

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Konya'nın Yunak ilçesinde, AKP'li Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ürün'ün, Mevlid Kandilinde müzik açtığı gerekçesiyle Umut Tunç isimli şahsı darp ettiği iddia edildi. Ürün, olayla ilgili özür dilerken, Tunç ise ses açmanın suç olmadığını belirtti.

17.09.2024 15:29  Güncelleme: 15:41
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TANER ÖZAY

(KONYA) - Konya'da AKP'li Yunak İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ürün'ün, Mevlid Kandilinde müzik açtığı gerekçesiyle Umut Tunç isimli şahsı darp ettiği iddia edildi. Ürün, "Benim kesinlikle yumruk atmam söz konusu olamaz. Yaşanılan durum için kamuoyundan özür dilerim" açıklamasında bulundu. Tunç ise, "Bir ses açtım diye bunu yapamazlar yani hak var, hukuk var cezası var, polisler var" diye konuştu.

Konya İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ürün'ün Umut Tunç isimli şahsı darp ettiği iddia edildi. Yaşanan olay kameralara yansıdı. Umut Tunç, yaşadığı olaya ilişkin yaptığ ıaçıklamada, şunları söyledi:

"Ses açmam gerekçesiyle darp edildim. Darp edenler Konya Büyükşehir'e bağlı KOSKİ çalışanı Hasan Kızılkuyu ve Yunak İlçe Başkanı Yardımcısı Hüseyin Ürün bunlar bana saldırdı. Videolu kanıtları da var. Olay şöyle oldu; çarşıdan aşağı doğru inerken Hasan Kızılkuyu önümü kestim beni tehdit etti. Tehditler savurdu; 'bacaklarına sıkarız, ömür boyu sakat kalırsın. Sesi açma. Kornaya basma' diyerek ben dinlemedim gittim. Tekrar aşağı doğru inerken arkamdan belediye başkan yardımcısı Hüseyin Ürün arabasıyla önümü keserek sopa çıkartarak benim peşimden koştu. Ben kendimi petrole attım.

"Bir ses açtım diye bunu yapamazlar"

Arkasından yeğeniymiş Hasan Kızılkuyu KOSKİ'de çalışan o da aynı şekilde saldırdı. Oradaki arkadaşlar, insanlar olmasa beni darp edecekler orada ilk seferde bayağı saldırdılar yani. Yani ellerinden aldılar. Beni öyle söyleyeyim ikinci videoda gece akşamüstü hava kararmıştı geldiler. Tekrardan konuşmak bahanesiyle benim boşluğumda sol gözüme yumruk atıyor. Yumruk attıktan sonra birkaç küfür etti. Küfür ettiler. Ben yine sesimi çıkartmadım. Tam arabaya binip gidecekleri sıra Hasan Kızılkuyu, KOSKİ'de çalışan tekrardan saldırıya geçti tekrar araya girdiler olay bu şekilde. Bir ses açtım diye bunu yapamazlar yani hak var, hukuk var cezası var, polisler var. Yani polislerin halletmesi lazım. Kendileri ceza kesemezler."

"Kamuoyundan özür dilerim"

ANKA Haber Ajansı Muhabirlerinin ulaştığı Yunak İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ürün ise kamuoyundan özür dilediğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Genç arkadaşımız, Mevlid Kandili'nin olduğu gece müzik açarak meydanda ilerliyordu. Kendisini bir iki kere vatandaşlarla beraber uyardık. Yaptığı şeyin doğru olmadığını söyledik. Arkadaş dinlemedi. Sonra emniyeti aramak durumunda kaldık. Arkadaşlar bizi arayarak meydana çağırdılar. Ondan sonra kargaşa yaşandı. Benim kesinlikle yumruk atmam söz konusu olamaz. Yaşanılan durum için kamuoyundan özür dilerim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Belediye Başkan Yardımcısına Mevlid Kandili'nde Darp İddiası - Son Dakika

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