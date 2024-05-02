Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği Toplantısında konuştu - Son Dakika
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Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği Toplantısında konuştu

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği Toplantısında konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği Toplantısına katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şehir için yeni fırsat ve yatırımlar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

02.05.2024 10:27  Güncelleme: 10:32
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği Toplantısına katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Şehrimiz için yeni fırsat ve yatırımlar için çalışıyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanı sıra Marmara Bölgesi belediye başkanlarının da olduğu toplantıya katılan Başkan Subaşı, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanları arasında şehirlerin kalkınması ve fiziki hizmetler konularında fikir alışverişinin de yapıldığı toplantı hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği Toplantısında bölge belediye başkanları ile İstanbul'da bir araya geldik. Bölge belediyeleri olarak işbirliği ve dayanışma içinde önce daha yaşanabilir bir Marmara, sonrasında ise daha yaşanabilir bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Toplantıya ev sahipliği yapan İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği Toplantısında konuştu - Son Dakika

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