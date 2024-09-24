Belediye Başkanı Necdet Akel\'den Felçli Bireye Destek

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Kütahya'nın Gediz İlçe Belediye Başkanı Necdet Akel, 5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu felç olarak yatağa bağımlı kalan Muammer Akalan'a yardım eli uzattı.

Murat Dağı eteklerinde bulunan Çukurören Köyü'ne motosikletiyle giderken geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalan Akalan, bu süre zarfında ailesinin desteği ile hayata tutunmaya çalıştı. Ailesi, ona moral vermek ve günlük yaşamında yardımcı olmak için elinden geleni yaptı. Muammer Akalan'ın talebi ile harekete geçen Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, temin ettiği akülü aracı Çukurören Köyü Muhtarı Fazlı Akdemir ile birlikte Akalan'ın yaşadığı eve giderek teslim etti. Akülü aracı teslim alan Akalan, Başkan Akel'e teşekkür ederek, "Bu hediyeniz hayatımı kolaylaştıracak. Artık daha bağımsız hareket edebileceğim. Destekleriniz için minnettarım" dedi.

Her birey eşit, her adım değerli diyen Akel ise, "Talihsiz bir kaza sonucu yürüme engeli yaşayan Muammer Akalan abimize, daha fazla hareket özgürlüğü sağlamak amacıyla tekerlekli sandalye hediye ettik. Amacımız, ona daha fazla hareket özgürlüğü sunmak ve yaşam kalitesini artırmak. Birlikte, dayanışma ve destekle güçlü bir toplum oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - KÜTAHYA