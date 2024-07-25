Belediye Başkanı Tutdere, Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu'nun ilk toplantısının Adıyaman'da yapılacağını açıkladı - Son Dakika
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Belediye Başkanı Tutdere, Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu'nun ilk toplantısının Adıyaman'da yapılacağını açıkladı

Belediye Başkanı Tutdere, Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu\'nun ilk toplantısının Adıyaman\'da yapılacağını açıkladı

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda Tutdere, Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında kurulan Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu'nun ilk toplantısının Adıyaman'da yapılacağını duyurdu. Ayrıca Tutdere, basın mensuplarına daha özgür günlerde kalem oynatacakları bir ortamda bayram kutlamaları temennisinde bulundu.

25.07.2024 13:02  Güncelleme: 13:04
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24 Temmuz Basın Bayramında gazetecilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, TBB'nin çatısı altında kurulan Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu'nun ilk toplantısının Adıyaman'da yapılacağını söyledi.

Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Tutdere, Türkiye'nin mevcut şartlarından dolayı Basın Bayramının gerçek bir bayram gibi kutlanamadığına değinerek gazetecilere daha özgür günlerde kalem oynatacakları bir ortamda bayram kutlamaları temennisinde bulundu.

Belediye olarak tüm zor şartlara rağmen basın mensuplarının yanında olacaklarını dile getiren Başkan Tutdere, "Basın Bayramı maalesef Türkiye'de, ülkemizin içinde bulunduğu durumlar nedeniyle, bir bayram olarak kutlanamıyor. Yerel basının, ekonomik şartlar başta olmak üzere birtakım problemlerle boğuştuğunun farkındayız. Milletvekilliğim döneminde de yerel basının sorunlarını çok defa dile getirdim, bugün belediye başkanı oldum. Belediye başkanı olarak da yerel basınımızın mümkün olduğunca yanında durmaya gayret edeceğim" dedi.

Belediye çalışmaları ve gündeme dair açıklamalarda da bulunan Başkan Tutdere, Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında kurulan Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu'nun ilk toplantısının Adıyaman'da yapılacağını söyleyen Tutdere, "Geçen hafta Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı vardı. TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kentimizle ilgili sorunlara dair dosyayı sundum. Toplantıda bir Deprem Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. O komisyonun ilk toplantısı Adıyaman'da yapılacak. Adıyaman Belediye Başkanı olarak gerek hükumetle, gerek belediyelerimizle gerekse milletvekillerimizle güçlü bir diyaloğu ve desteği sürdürüyoruz. Onların da desteğini alıp yaralarımızı saracağız. Japon fonundan karşılanan 25 milyonluk kanalizasyon ve yağmur suyu ihalesi de bugünlerde yapılacak bir taraftan kentin altyapısını bir taraftan üst yapısını yapacağız. Günde 5 kilometre yol kazılıyor, biz kazıyoruz, doğal gaz kazıyor, elektrik firması kazıyor, kazılan yolları da bir yandan düzeltmeye devam ediyoruz. Geldiğimiz günden bu yana 40 bin ton asfalt döktük. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. İnşallah okullar açılana kadar bu bozuk yollardan kurtulacağız, en azından yamaları bitirmiş olacağız ve tozu kaldıracağız. Bir taraftan belediye başkanlığı şapkam var bir taraftan da milletvekilliğimden de genel konuların takipçisiyim. Kolay değil, adımınızı attığınız her yerde sorun var ama biz Adıyaman'da basınımızda, STK'larımızla, bileşenlerimizle bu sorunların üstesinden geleceğiz. Bu şehir hepimizin, birlikte çalışacağız, birlikte mücadele edeceğiz ve birlikte şehrimizin yaralarını saracağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Belediye Başkanı Tutdere, Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu'nun ilk toplantısının Adıyaman'da yapılacağını açıkladı - Son Dakika

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