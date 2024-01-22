 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Belediye çalışanları halı sahada ter attı - Son Dakika
Üye Girişi

Belediye çalışanları halı sahada ter attı

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda şampiyonluk kupasını Özel Kalem Müdürlüğü kazandı. Turnuva, belediye çalışanlarının motivasyonunu artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

Belediye çalışanları halı sahada ter attı
22.01.2024 - 00:28,  Güncelleme: 00:31
Abone Ol

Belediye çalışanları halı sahada ter attı

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesinin kurum içi iletişimi güçlendirmek adına organize ettiği Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nın şampiyonu, Zabıta Müdürlüğü'nü finalde 6-2 mağlup eden Özel Kalem Müdürlüğü oldu. Özel Kalem Müdürlüğü, şampiyonluk kupasını ve hediyelerini Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın elinden aldı.

Kütahya'da altyapıdan üst yapıya birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesinin personelin motivasyonunu artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek adına organize ettiği Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı. Final maçından önce üçüncülük maçında İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Rakibine 3-2 üstünlük sağlayan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ise turnuvanın dördüncüsü oldu. Özel Kalem Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü arasında oynanan final maçı büyük heyecana sahne oldu. Zabıta Müdürlüğü'nü 6-2 mağlup eden Özel Kalem Müdürlüğü, Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde ter döken Çağatay Acar, 22 golle turnuvanın gol kralı oldu.

Şampiyon takıma madalyalarını ve kupasını veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Emeği geçen tüm arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Burada amaç birinci ya da ikinci olmanın dışında kaynaşmayı sağlamak, kurum aidiyetini güçlendirmek ve personellerimiz arasındaki ilişkileri artırmak. Spor da bunun önemli bileşenlerinden birisi. Tüm takımlarımızı canı gönülden kutluyorum. Bizim gözümüzde hepsi şampiyon. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kütahya Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Alim Işık, Futbol, Turnuva, Belediye, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye çalışanları halı sahada ter attı - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu

Son Dakika
10:39 Türk Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye ile İletişime Geçecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:56:07. #1.12#
SON DAKİKA: Belediye çalışanları halı sahada ter attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement