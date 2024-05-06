Osmaniye Belediyesi ile Sanayi Esnafı Arasında Malzeme Anlaşmazlığı

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de Belediyeye malzeme satan sanayi esnafı, "malzeme vermediği" iddiasıyla belediyeyle mahkemelik oldu. Esnaf Mehmet Furkan Çetin "Madem ben size malı vermedim siz niye faturamı kabul ettiniz? Faturamı kabul ettiniz niye para yatırdınız? Niye ödeme yaptınız? Bir tane ödeme yaptınız yanlış yaptınız tamam düzeltelim, 2 tane yanlış mı? 3 yanlış mı?... 5 kere bana para ödediniz. Ödedikten sonra ben size mallarını verdim aradan 3 ay geçmiş, geçtikten sonra bana diyorsunuz ki 'Biz senden bu malları almadık'diyorlar" dedi.

Osmaniye'de sanayi esnafı Mehmet Furkan Çetin, yaklaşık 1 yıl önce Osmaniye Belediyesine çeşitli tarihlerde malzeme verdiğini, elindeki kantar fişlerine karşı fatura kestiğini, faturalarının bir kısmının ödendiği daha sonra ise ödenmediğini iddia etti. Çetin, belediyenin ise hiç malzeme vermediniz diyerek bu süreçte hesaplarına haciz koydurduğunu ve bu yüzden 3,5 milyonluk kredi çekemediğini mağdur olduğunu ifade etti.

"MAL VERMEDİYSEM FATURALARIMI NİYE ÖDEDİNİZ?"

Furkan Çetin, şöyle konuştu:

"Bundan 1 yıl önce Osmaniye Belediyesi gelip benden 2. kalite profil istediler. Ben bu belediyeye mallarımı verdim. Faturamı kesiyorum paramı yatırıyorlar, faturamı kesiyorum paramı yatırıyorlar. Mallarını gönderiyorum, gelip kendileri alıyorlar Osmaniye Belediyesi'nin siyah plakalı arabalarıyla. Daha sonrasında 3 - 4 tane fatura kestik ödeme aldık. Yaklaşık bir 6 ay çalıştık. 6 ay çalıştıktan sonra tekrardan geldiler mal istediler. Tamam dedikten sonra ben malları tekrardan yükledim ve gönderdim. Kantar fişlerim burada. Malları verdikten sonra tek tek yazılmış. Kantar fişlerim çıktıktan sonra ona göre faturalarımı kestim düzenledim gönderdim belediyeye. En son verdiğim mala 90 bin lira ve 52 bin lira bir ödeme yaptılar. Gelen ödemelerin dekontları da burada, bu şekilde 7 -8 parça ödeme yaptılar. Aradan yaklaşık 1 ay bir zaman geçti, dedik ki bizim bu paramız ödenmiyor. Çünkü hani bizde burada küçük bir esnafız, nasıl yapacağız? Ticaret döndürmeye çalışıyoruz çünkü. Belediye dedi ki bana 'Buraya gelin' dedi. Gittim görüştüm. Dediler ki 'siz bize bu malları hiç vermediniz.' ya dedim böyle bir durum olamaz. Madem ben size malı vermedim siz niye faturamı kabul ettiniz? Faturamı kabul ettiniz niye para yatırdınız? Niye ödeme yaptınız? Bir tane ödeme yaptınız yanlış yaptınız tamam düzeltelim, 2 tane yanlış mı? 3 yanlış mı? 4 yanlış mı? 5 yanlış mı? 5 kere bana para ödediniz. Ödedikten sonra ben size mallarını verdim aradan 3 ay geçmiş, geçtikten sonra bana diyorsunuz ki 'Biz senden bu malları almadık'diyorlar. Dediler ki 'biz bu işi halledeceğiz, bize 1 hafta 10 gün müsaade et' dediler. Tamam dedim.

"RESMEN İŞ YAPAMAZ POZİSYONA GELDİK"

Ben bunları beklerken bunlar bana ihtarname çektiler faturalarımın geri iadesi için. Ödediği paraları da bana ödediği paraları da geri istiyorlarmış. Bana bir dava açtılar, bende onlara faturalarımı istediğim için faturalarımı icraya koydum. İcra işlemi başlattım. Onlarda ihtar çekince bu şekilde itiraz edince askıda kaldı, arabulucuya gittik tekrardan arabulucu da dedikleri şey şuydu 'Biz senin paranı ödeyeceğiz, bize zaman ver.' Tamam dedim. Zaman istemelerinde ki sıkıntıda şuymuş bizim ihtarname tebligatımı bile benim başka bir adrese göndermişler. Benim elime geçmedi ben itiraz edince yani ben icra davası açınca itiraz ettikleri için ben oradan öğrendim. Bana tekrardan haciz mahkemesi açmışlar, haciz davası açmışlar. Ben o ihtarnameyi çektim paramı istiyorum diye haciz davası açmışlar hesaplarıma haciz koydular. Şu anda hesaplarımdaki haciz kalktı ancak bu süre zarfında yaklaşık 8 aylık bir süreç bu. Sekiz aylık süreç zarfında ben dükkanımın içerisine makine almak istiyordum genç girişimci olduğum için, genç girişimci desteklerinden faydalandım. Çeşitli bankalardan kredi sözleşmelerimi yaptım ve 3,5 milyonluk kredime başvurumu yaptım. Başvuru yaptıktan sonrada bir baktım ki hesabımda haciz var kredimi bana vermiyorlar. Ne oldu ben burada mağdur oldum. Şimdi ise 4 Haziran'da tekrardan mahkememiz var. Mahkemeden önce yani bu kadar ödenmiş, ödenmemiş durumdan sonra ben bunun bir an önce çözülmesini istiyorum çünkü çok fazla mağdur oldum. Yani yaklaşık eylül ayından bu zamana kadar resmen işlerimiz durdu. Resmen iş yapamaz pozisyona geldik. Keşke ilk baştan beri yapmasaydım o ticareti. Çok pişmanım ben. Bir daha kesinlikle sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş dedikleri misal, artık belediye değil her hangi bir kamu kuruluşu ile çalışmak istemiyorum."