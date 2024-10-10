BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Hakkari\'de Sendika Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

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Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Gelen Başkanı Levent Uslu, Hakkari'deki sendika temsilcileri ile bir araya geldi.

Genel Başkan Uslu ve genel başkan yardımcıları, sendika temsilcileriyle yemekte bir araya geldi. Genel Başkan Uslu, yaklaşık 4,5 yıldır Hakkari'yi ziyaret etmeyi planladıklarını ancak bugüne nasip olduğunu söyledi. Genel Başkan Uslu, "Hakkari bizim için önemli ve kıymetli bir yer. Ama her zaman gelip gidemediğimiz bir yer. Hakkari'ye başkan yardımcılarımız, Ben-Bir-Sen Van ve Şırnak il başkanları ile birlikte geldik. Emek veren teşkilatımızla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. 81 ildeki ziyaretlerimiz devam ediyor" dedi.

Gündeme ilişkin konulara da değinen Genel Başkan Uslu, "İsrail terör örgütü bütün ülkelere saldırıyor. Bizim ülke olarak her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Ülkemize ve bayrağımıza sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Uslu ve beraberindekiler daha sonra Hakkari Valiliğini ziyaret etti. - HAKKARİ