Bereket Sofrası Buluşmaları Yeniden Başladı - Son Dakika
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Yerel

Bereket Sofrası Buluşmaları Yeniden Başladı

Bereket Sofrası Buluşmaları Yeniden Başladı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın düzenlediği 'Bereket Sofrası Buluşmaları', yaz döneminin ardından Mahmudiye Mahallesi'nde tekrar başladı. Programda, vatandaşların sorunları dinlenerek çözümler üzerinde istişare yapıldı.

08.11.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
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Belediye Başkanı Alper Taban'ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği 'Bereket Sofrası Buluşmaları' yaz döneminin ardından bu hafta itibariyle yeniden başladı. Buluşmaların ilki Mahmudiye Mahallesinde Hürriyet (Sarı) Camide gerçekleştirildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın göreve geldiği günden bu yana kış dönemlerinde gerçekleştirdiği 'Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları' yaz döneminde verilen aranın ardından bu hafta yeniden başladı. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen Bereket Sofrası halk günleri buluşmalarının ilki, bu sabah gerçekleştirildi. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet, Mahmudiye Mahallesinde Hürriyet (arı) Camide cemaatle buluştu.

Mahallenin sorunları masaya yatırıldı

Vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere ilettiği Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğinde kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

Vatandaşlarımızla iletişimimiz yol haritamızı şekillendiriyor

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi'nin çalışmaları ve hizmetlerinden bahsetti. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Taban, "Bu noktada ilçe halkımıza her fırsatta doğru iletişim kurmamız gerektiğini ifade ediyoruz. Bizim sizlerden aldığımız bildirimler çok kıymetli. Ne istediğinizi, sorunlarınızı, eksiklerinizi bildiğimiz kadar çözüm üretebiliriz. Tabi ki bizim proje ve çalışmalarımız var. Ancak aslolan vatandaşlarımızın beklentisi. Sizlerle iletişimimiz, hizmet seferberliğindeki yıl haritamızı şekillendiriyor. Bu noktada 153 Çözüm Merkezimize mutlaka bildirimlerde bulunmanızı istiyoruz. Farklı iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz. Kolayınıza gelen neyse oradan arayın. Sosyal medyadan yazın, 153'ü arayın, maille ulaşın, web sayfalarımız üzerinden mesajlar bırakın... Ancak iletişimimizi sıkı tutalım" dedi.

Altyapı çalışmalarındaki mağduriyetleri Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne iletiyoruz

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İnegöl'de devam eden altyapı çalışmaları ve yaşanan sorunlara da değinen Başkan Taban, "Özellikle son dönemde vatandaşlarımızın BUSKİ altyapı çalışmalarından dolayı ciddi sorunlar yaşadığını biliyoruz. Sorunları görüyoruz, sizlerden de sürekli bu noktada şikayetler alıyoruz. Mağduriyetlerinizi bizlere iletiyorsunuz. Biz de sizden gelen haklı istekleri her platformda Büyükşehir Belediyesi yetkililerine iletiyoruz. Özellikle kazı çalışmalarının aynı anda çok fazla noktada yapılmasının doğru olmadığını biliyoruz. Daha kısa alanlarda çalışma yapıp hızlıca kapatmalarını istiyoruz. Ancak uygulamada inisiyatif Büyükşehir Belediyesi'nin. Bizler sizin adınızı bu çağrıları yapıyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerine de söz verdi. Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler de yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bereket Sofrası Buluşmaları Yeniden Başladı - Son Dakika

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