Bergama'nın 'Unesco' Adayı Fıstık Çamı 'Granit Ocağı' Onayı

21.01.2026 19:07  Güncelleme: 21:50
İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO tarafından korunması hedeflenen fıstık çamı deposu alanında Berko Madencilik'in granit ocağı projesine ÇED olumlu raporu verildi. Proje, tarım arazileri üzerinde yer alması nedeniyle tartışmalara yol açtı.

Haber: TENZİLE AŞÇI

(İZMİR) - İzmir'in Bergama ilçesinde fıstık çamı deposu olarak bilinen ve UNESCO tarafından tescillenerek Küresel Jeopark ağlarına dahil edilmesine yönelik sürecin devam ettiği alana Berko Madencilik Orman Ürün. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 'granit ocağı' projesi için "ÇED Olumlu" kararı verildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde Türkiye'nin oksijen ve fıstık çamı deposu olarak bilinen alanda granit ocağı işletilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan onay geldi.

Bakanlık, Berko Madencilik Orman Ürün. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ilçenin Okçular ve Ayvatlar Mahallesi'nde hayata geçirmek istediği "Granit Ocağı" projesi için "ÇED Olumlu" kararı verdi.

ÇED raporunda yer alan bilgilere göre; işletme ruhsat alanı 100 hektar alan kaplarken işletme ruhsat alanı içerisinde yaklaşık 77,78 hektar alan proje alanı olarak belirlendi.

Proje kapsamında yılda 400 bin metreküp blok granit ve pasa üretimi olacak.

Tarım alanı ve fıstıklık bölgesinde yer alıyor

Proje alanı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Tarım Arazisi" olarak belirlenen bölgede yer alıyor.

Projeye ilişkin hazırlanan raporda ayrıca, ÇED Alanı olarak belirlenen 77,78 hektarlık alanın tamamı fıstıklık, müfrez bağ ve müfrez fıstıklık nitelikli şahıs parselleri üzerinde kaldığı belirtildi.

Konuya ilişkin raporda, "ÇED Alanı'nda tarım alanları bulunması nedeniyle, 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu"nun 13. Maddesi kapsamında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaatta bulunularak "Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanım İzni" alınacaktır. Ayrıca, proje sahasında kalan şahıs parselleri için satın alma veya kiralama yoluna gidilecektir. Şahıs parselleri ile ilgili olarak tapu sahiplerinden gerekli izinler ile "Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanım İzni" alınmadan tarım alanları üzerinde herhangi bir faaliyette bulunulmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca, ÇED alanına en yakın evin ise yaklaşık 460 metre mesafede bulunduğu bilgisi verildi.

Büyükşehir'den uyarı

Öte yandan proje için hazırlanan ÇED dosyasında alana ilişkin UNESCO sürecinin olduğu kaydedildi.

Raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı,Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü görüş yazısında, "Müdürlüğümüzce yerinde yapılan incelemede ruhsat istenilen Bergama, Balıkesir ve Çanakkale'nin bir kısmını kapsayan alanın korunması ve tanıtılmasına yönelik jeopark kurma çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 Kasım ayında UNESCO süreci başlatıldığı, 23 Haziran2022 tarihinde de alanda UNESCO denetimi yapıldığı ve alanın UNESCO tarafından tescillenerek Küresel Jeopark ağlarına dahil edilmesine yönelik süreç devam ettiği bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı görüş yazısında ise proje alanının Kozak Yaylası sınırları içinde kaldığı belirtilerek, "İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Tarım Arazisi" olarak belirlenen bölgede yer aldığı, Belediye Başkanlığımızca hazırlanarak, Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarih 05.352 sayılı kararı ile onanan İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Tarım Alanı" olarak belirlenen bölgede yer aldığı, proje alanın içinde ve çevresinde fıstık çamlarının bulunduğu anlaşılmıştır. Bu bölgedeki fıstık çamı ormanlarının ekosistem ve mikroklimatik iklim özelliği dolayısıyla Türkiye'nin önemli coğrafyalarından biri olarak değerlendirilmeli ve korunmalıdır. Alanda yapılacak ormancılık ve tarımsal üretim (fıstık çamı) faaliyetleri dışındaki her türlü çalışma bu özel bölgenin yok olması anlamına gelmektedir" uyarısında bulunuldu.

Kaynak: ANKA

